Prensa internacional destaca tensa relación entre Trump y Pelosi

La prensa internacional destacó en sus páginas de este miércoles uno de los momentos más tensos de la política dedurante el discurso del presidente Donald Trump sobre elen el Capitolio de Washington, a unas horas de la votación del juicio político en su contra.La noche del martes el presidente Trump y la jefa de la Cámara de Representantes,, escenificaron una gran polémica alLa división se refuerza tras el discurso de Trump, señaló la cadena CNN, cuando la presidenta de la Cámara de Representantes,. Al finalizar el discurso,Pelosi destroza el discurso de Trump,, escribió The Washington Post, que publicó una fotografía del hecho. Pelosi dijo que era "lo más cortés que hacer, considerando la alternativa".Por su parte, The New York Times tituló", tras señalar que Trump se negó a estrechar la mano de Nancy Pelosi, que omitió su presentación ceremonial y desgarró su discurso al final.Pelosi y Trump se desprecian públicamente en el discurso del Estado de la Unión: él no le da la mano y ella rompe su discurso, dijo la cadena Univisión.En España, el diario El Mundo destaca que Pelosi rompe el discurso de TrumpEl discurso sobre el estado de la Unión de Trump evidencia la hostilidad política en Estados Unidos, tituló el periódico El País.El periódico ABC escribió, que rompió el discurso del Estado de la Unión del presidente., tanto del Partido Demócrata como del Republicano, destacó.Pelosi evidencia la división en Estados Unidos al romper ante Trump su discurso, señaló La Vanguardia. El presidente, abucheado por los demócratas mientras presumía de sus logros, agregó.