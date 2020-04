Preocupa a Canaco riesgo de contagio

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx.- Para la directora de la Cámara de Comercio en esta ciudad, Sandra Martínez, la reactivación de la economía local al abrir de nuevo ciertos negocios por mandato del gobernador a partir del viernes 1 de mayo, no quitará el riesgo de contagio del coronavirus en aquellas personas que no tomen las medidas apropiadas para garantizar su salud.



Sin embargo, dijo que todo es bueno, siempre y cuando hasta los mismos comerciantes implementen restricciones y apliquen las prevenciones adecuadas en sus clientes y en sus empleados.



Respecto al cubrebocas y que ahora en esta ciudad no se obligará a que la gente lo porte, aseguró que es mejor prevenir que lamentar y sí es recomendable utilizarlo, ya que eso junto al distanciamiento social ayudarán a que sea menos el riesgo de contagio.