Preocupa a Chema que la gente no use cubrebocas

Ramos Arizpe, Coah.- El alcalde José María Morales Padilla invitó a los ramosarizpenses a tomar las medidas de sanidad y sana distancia, usar cubrebocas y si se puede que la gente se quede en casa, porque hoy en día se vive un momento crítico.



“En Ramos Arizpe están prohibidas las fiestas y las aglomeraciones de personas. Es importante tomar estas recomendaciones y es por el bien de todos. Vamos a seguir apretando en cuanto a exigir el uso de cubrebocas y endureceremos las medidas porque hay gente que no entiende y que no acata las recomendaciones”, dijo.



Morales Padilla está preocupado porque este es un tema que constantemente se le recuerda a la gente y por su actuar pareciera que ya no existe la pandemia. Sin embargo, la situación actual de la contingencia sanitaria es crítica.



“Vamos a reforzar los operativos a través de Protección Civil y de Seguridad Publica porque revisaran para que no haya ninguna aglomeración de personas ya sea en casas particulares, en algún centro social o palapa”, dijo el jefe de la comuna.



José María Morales resaltó la importancia de utilizar el cubrebocas, la medida obligatoria establecida por el Gobierno estatal que se ha relajado entre las familias de todos los sectores.