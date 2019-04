Preocupa a la Iglesia cierre de la frontera

La amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump de cerrar la frontera si sigue el flujo de migrantes ilegales por México, trastocaría la realidad que viven residentes de ambos lados de la línea, opinó el obispo de Piedras Negras, Alonso Garza Treviño.“El tema de los migrantes sigue siendo algo de qué hablar entre la sociedad y principalmente con el presidente Trump, ahora que ha comenzado su campaña, lamentablemente ha anunciado la posibilidad del cierre de la frontera, que espero sea una más de sus amenazas no cumplidas”.De materializar lo anterior, el prelado opinó que afectaría mucho la manera de vida de quienes radican en esta zona, tanto del lado mexicano como estadounidense.“El problema es que se quiere arreglar un error con otro error, ha habido errores de parte de los migrantes que buscan ingresar de manera ilegal, pero ese error no se arregla con otro, lo que opera a nuestro nivel es buscar la mejor solución y a nivel de gobierno buscar las causas e ir al fondo”.Añadió que la amenaza refleja un desconocimiento sobre la forma de vida de los residentes fronterizos.“Ojalá insistamos en lo que los obispos de la frontera han dicho, que se siga la manera de atender a quienes buscan asilo, con familiares de allá y no tengan que esperar en México”.