Preocupa dependencia a gas de importación

“Si por alguna razón se llega a suspender el suministro de gas de EU, en dos días el país se paraliza. El costo sería altísimo. Esto es más grave porque contamos con gas y si tuviéramos la voluntad de desarrollar las reservas, no solo alcanzaríamos la autosuficiencia, sino que tendríamos un gas barato”, dijo Montemayor tras mencionar que EU está buscando nuevos mercados para comercializar sus excedentes de gas.

De explotar los yacimientos de gas no convencional que tiene México, el país no solo podría ser autosuficiente en materia energética para al menos dos o tres generaciones, sino que tendría la capacidad de exportación, consideróPese a la vulnerabilidad a la soberanía nacional que significa –el gas importado, cubre más del 80% de las necesidades de los mexicanos; es traído desde Texas, extraído de yacimientos no convencionales– la Federación mantiene su postura en contra de la explotación del gas shale.“Para Coahuila y el Noreste es un agravio porque frena el desarrollo de, de, zona que tiene el 80% de las reservas del gas no convencional”, recalcó.