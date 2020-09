Preocupa en INE intromisión de Gobierno en elección

Escuchar Nota

"Frente al discurso y las posturas que desde un extremo u otro pretender imponer la idea de que la democracia soy yo, hay que reivindicar el hecho real de que la democracia somos, en cambio, todas y todos.



"Hoy proliferan las voces que niegan, descalifican y desautorizan al otro, lamentablemente esas posturas no son monopolios solo de algunos, sino que en tiempos de polarización como los que vivimos, se multiplican esas voces que consciente o inconscientemente alimentan el juego de la intolerancia y con ello abonan el terreno para expresiones autoritarias", arremetió el presidente del Instituto Lorenzo Córdova.

"No se metan en el proceso electoral, respeten la Ley, respeten la voluntad popular, a los ciudadanos les decimos que se informen, que elijan con conciencia, responsabilidad y libertad, nunca es tarde para enderezar el camino", dijo el panista Víctor Hugo Sondón.



"El riesgo más grave es la intervención descarada del Presidente de la República en los procesos electorales. Nada que no hayamos enfrentado los partidos políticos de izquierda. Por ello, esta institución, debe de poner un alto a esta intervención", apuntó.



"Tengo la certeza de lo anterior, porque el Presidente de la República será vigilante de que los servidores públicos federales no intervengan ni desvíen recursos a favor de ningún partido ni candidato", señaló.



"Debe confirmarse que en la institución no hay filias, como tampoco debe haber fobias", apuntó el consejero José Roberto Ruiz.



"La tarea de fiscalización deberá ser una función primordial y principal para garantizar la equidad en las contiendas, combatiendo el uso de recursos públicos ilícitos en las campañas electorales, el flujo de dinero en efectivo, los recursos de procedencia ilícita y el lavado de dinero aunado a la austeridad que debe imperar en el País", dijo Carla Humphrey.

Consejeros electorales y partidos de Oposición consideraron que el proceso electoral 2021 arranca con la preocupación sobre la tentación de los gobiernos federal y locales de intervenir en el proceso, la intolerancia a la crítica y el impulso a la polarización.Por segunda vez en seis meses, el Consejo General sesionó de manera presencial para arrancar formalmente el proceso electoral 2021, en un salón de plenos con adecuaciones para mantener la sana distancia.Los representantes de partidos de Oposición acusaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador de tener ya una estrategia para meterse al proceso, por lo que demandaron al INE acciones contundentes para los gobernantes, de cualquier partido que usen recursos públicos.Mientras que el nuevo representante del PRD, Ángel Ávila, alertó sobre el empleo de la estructura conocida como Servidores de la Nación, para hacer campaña a favor de Morena, además, de que el Primer Mandatario usará las mañanera con fines electorales.En respuesta, el represente legislativo de Morena, Alejandro Viedma, aseguró que por primera vez, México vivirá "el proceso electoral más libre", pues el uso de los recursos con fines electorales, los sobornos, la intervención del sector privado y del Presidente de la República en turno no existirán.Los consejeros electorales coincidieron en que la capacidad de organización, fiscalización, equidad y transparencia no está en duda, por lo que el llamado es a los actores políticos para cumplir la ley y no enrarecer más el ambiente.Su compañero Martín Faz señaló que frente a la polarización política y social, el INE debe actuar en colegialidad, consenso, honestidad y transparencia.Otros consejeros apuntaron que será importante mantener la austeridad de los recursos, fortalecer en el proceso la fiscalización de partidos y candidatos, garantizar la igualdad de género y reglas claras sobre la reelección.