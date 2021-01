‘Preocupa que llegue Clouthier a Economía’: Jorge Dávila Flores

Escuchar Nota

“Es sumamente preocupante, la señora no sabe de qué se trata, no tiene ni la menor idea de las funciones que debe tener la dependencia a su cargo, y de todas las preguntas y temas dijo que le iba a preguntar al Legislativo y al Presidente, como si ahí estuviera la solución a los problemas”, dijo.

“Es muy lamentable, pues hay una total improvisación y un gran desconocimiento en la nueva titular de la Secretaría de Economía,”, afirmó, miembro del Consejo Coordinador Empresarial, luego de la reunión virtual que sostuvo ayer el CCE con la nueva funcionaria federal.En la reunión virtual participaron 90 miembros del, ocho representantes de cada organismo cúpula, “le expusimos que en el tema de los apoyos al empleo, a través de las empresas durante la pandemia, México fue el penúltimo lugar de la tabla global, y las respuestas siempre fueron las mismas, y no hay nada preparado para impedir que siga retrocediendo la economía, y es sumamente preocupante porque seguimos retrocediendo, perdiendo empleos y la situación se está tornando cada vez mas delicada en el país”, advirtió.expuso que “lo que elno acaba de entender, es que no se trata de que existan programas para apoyar a los empresarios, no, lo que se requiere es proteger al empleo”.