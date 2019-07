Preocupan condiciones de niños migrantes en México: ONG

La organización internacional Save the Children manifestó su preocupación respecto a las condiciones en las que se encuentran miles de niños migrantes en México quienes esperan solos o acompañados una resolución sobre su situación migratoria. Señaló que se estima que 1 de cada 3 personas que ingresan al país de forma irregular son menores de edad.Indicó que las condiciones en las que han viajado los niños, niñas y adolescentes les han hecho más vulnerables a sufrir daños. Muchos de ellos han caminado a pie por varios días, deteriorando su estado nutricional, de salud y emocional.El largo viaje, las detenciones y las separaciones familiares, expuso, provocan en los menores la liberación en altas cantidades de la hormona del estrés conocida como cortisol, la sobrecarga de esta sustancia puede afectar su organismo ya que se reducen centros cerebrales como el hipocampo, una estructura necesaria para la memoria y el procesamiento emocional.Jorge Vidal, director de Programas de Save the Children, expuso que la organización está seriamente preocupada “por el estrés tóxico que están viviendo cientos de niñas y niños migrantes que se encuentran hoy en día en nuestro país, la experiencia de salir de sus hogares y estar en espacios a la espera de su resolución migratoria, que puede ser favorable o no, incrementa los sentimientos de angustia y estrés”.Además de las afectaciones emocionales, agregó, “hemos visto que los niños y adolescentes se encuentran enfermos de diarreas, gripas e infecciones desde leves hasta severas en la piel, esto puede ser consecuencia también del estrés vivido y de las condiciones del viaje forzado que han enfrentado”.La organización internacional recordó que desde octubre de 2018 el país ha presenciado la entrada de caravanas masivas de personas provenientes principalmente de Centroamérica quiénes buscan llegar hacia Estados Unidos con el fin de mejorar su situación económica y estar protegidos contra la violencia, y miles de niñas, niños y adolescentes han formado parte de estos flujos masivos, muchos están acompañados por sus familias y otros sin ninguna compañía.