Prepara Beristáin filme de autor

“No es un tema que en México ocurra hace poco. En 1993 fue el primer año en donde en Ciudad Juárez empezaron a nombrar los feminicidios, lamentablemente no es nuevo.

“Estamos en un momento de mucho cuestionamiento porque las pantallas están más llenas de historias de superhéroes que de otro tipo de cine, como el autoral, que cada vez más es difícil de producir y exhibirse.

“Se ha vuelto imposible negar la participación de las mujeres. Me encuentro en que estoy cubriendo como una especie de cuota porque necesitan a una mujer por la necesidad política y el miedo al señalamiento público.

Una madre que busca desesperadamente a su hija desaparecida es la premisa de la nueva película de, tituladaPreocupada por la situación de inseguridad que se vive en México, en donde diariamente desaparecen cientos de mujeres según las últimas cifras de, la directora ya se prepara para iniciar el rodaje a mediados de 2020.“Siento que nuestro trabajo como narradoras es seguir hablando de ello, porque claramente no solo no ha disminuido sino que va en aumento, así que todo lo que podamos sumar a la conversación es necesario”, expresó la cineasta., la también guionista de cintas como(2012) está tan comprometida por reflejar esta situación que ya ha tenido encuentros con diferentes asociaciones civiles de mujeres que buscan a sus hijas.Beristáin destaca que deberÌa existir más apoyo para otras cineastas que buscan contribuir a disminuir problemas sociales.“A mí el cine me ha servido como terapia y como una manera de entender mejor el mundo y creo que el chiste es que este tipo de trabajos (de autor) se compartan y se logren escuchar más en otras latitudes, porque eso enriquece muchísimo a la conversación sobre las mujeres”, consideró Beristáin.“Pero no tiene que ser de esta forma, porque no es novedad de que estemos ahÌ, siempre hemos estado, más bien tendría que tratarse de que tanto hombres y mujeres tenemos la capacidad de cambiar las narrativas”, dijo la directora.