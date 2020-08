Prepara Madonna película junto al Diablo

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Madonna reveló que está trabajando un guion con la escritora ganadora del Oscar, Diablo Cody, reportó Variety.



A través de sus redes sociales, la cantante insinuó a sus seguidores que el proyecto podría estar relacionado con la música, lo que provocó que comenzarán a decir que se trataba de una película biográfica.



“Cuando estás atrapado en una casa con múltiples heridas, ¿Qué haces? Escribes un guión con Diablo Cody sobre...”, expresó en un video la intérprete de La Isla Bonita.



En el clip puede apreciarse a Madonna y Cody escribiendo en una computadora, así como una mesa llena de cuadernos. La cantante incluso le describe a la guionista su icónico traje de Jean Paul Gaultier de la gira Blond Ambition de 1990.



Ese misterioso guion no es la primera incursión de Madonna en el cine, ya que apareció en 17 películas a lo largo de su carrera, incluido el documental de la gira de 1991 Madonna: Truth or Dare. También ha dirigido dos proyectos recientemente, Filth and Wisdom en 2008 y WE de 2011.



Brook Busey-Hunt, conocida en Hollywood por su seudónimo Diablo Cody, ganó el Oscar al Mejor Guión Original por su cinta Juno: Crecer, Correr y Tropezar (2007). También es reconocida por su trabajo en Diabólica Tentación y Adultos Jóvenes.







Por otra parte el contrato que mantenía la Reina del Pop con Interscope Records expiró, convirtiendo al artista en agente libre después de casi 10 años con el sello, reportó Variety .



En 2011, la superestrella del pop firmó un contrato de tres álbumes con la compañía Universal Music Group. Lanzó MDNA en 2012, Rebel Heart en 2015 y, más recientemente, Madame X en 2019.



Madonna no ha hecho mención a esta salida, aunque pudo haber estado aludiendo a un nuevo comienzo el viernes cuando publicó un mensaje de Instagram.



“No YouTube, No Vine, Sin La Voz, sin American Idol, sin Disney. Solo 35 dólares y un sueño”.