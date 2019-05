Prepara Ridley Scott nueva precuela de ‘Alien’

A pesar de las dudas sobre el futuro de la franquicia 'lien tras la adquisición de Fox por parte de Disney, las últimas informaciones que afirman que está en desarrollo una nueva entrega de la saga. A los mandos del proyecto estaría, como en las dos anteriores películas, Prometheus y Covenant, Ridley Scott.En un extenso reportaje en conmemoración del 40 aniversario de Alien, el propio Scott ha revelado a Variety que ya trabaja en una tercera precuela en la línea de Prometheus y Covenant y cuyo guión ya está en marcha. Así, la nueva película de la saga culminaría la relación entre las entregas anteriores y Alien: El octavo pasajero, la película original de la saga creada por Scott."Después de que lo has visto dos veces, tres veces, ya no da miedo", reflexionaba el director en una entrevista a The Hollywood Reporter."Así que estamos buscando la forma de evolucionar", sentenció en referencia a las diferentes apuestas de la saga que tuvieron lugar en Prometheus y Covenant."El concepto original de Alien está vinculado a la Madre Naturaleza", explicaba Scott. "Se desprende de un escarabajo que pone huevos dentro de un insecto desprevenido", continuaba, "y al hacerlo, el cuerpo de este insecto se convierte en el anfitrión para esta nueva criatura". "Es algo horrible, pero es lo que era", sentenciaba el director, concluyendo que "no puedes repetirlo porque la broma pierde su gracia".Así, el destino de la saga 'Alien' pasa por seguir reiventándose, intentando superar el legado de la mítica 'El octavo pasajero'. A falta de confirmación oficial de esta tercera precuela, no incluida en el calendario de estrenos que Disney presentó, habrá que esperar para ver qué ocurre con la franquicia que la Casa del Ratón dijo querer continuar.