Prepara Saltillo reapertura total

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Debido a que el semáforo local de contagios por coronavirus sigue en verde, el Subcomité Técnico Regional Covid-19 Sureste se prepara para la apertura total de la segunda etapa de reactivación económica.



Dadas las estadísticas que prevalecen en la región, en la sesión del próximo 17 de junio se hará la propuesta de la reapertura de giros que a la fecha permanecen cerrados.



Cabe recordar que los parques y museos están catalogados en la etapa 2 y comenzaron a operar este lunes, por lo que queda por definir la fecha de arranque para salones de fiestas, gimnasios y establecimientos con actividad física bajo techo, así como cines, teatros, albercas y panteones.



El nivel de alarma en la localidad continúa en color verde, basado en que, actualmente, hay 18% de camas Covid-19 ocupadas y solo 7.8% de ventiladores ocupados.



El color del semáforo en verde no implica que la epidemia esté superada, por lo que el Subcomité Técnico estará evaluando constantemente el nivel de alerta para la toma de decisiones en el ámbito socioeconómico.



Aunque aún no hay fecha formal para la reactivación del resto de los giros que forman parte de la etapa 2, trascendió que a más tardar iniciarán actividades la próxima semana, por lo que en el transcurso de los siguientes días se dictarán los protocolos a seguir en cada tipo de establecimiento.







Mantiene semáforo verde la reactivación en Saltillo



Durante la sesión del Subcomité Técnico Regional Covid-19 Sureste, se determinó que ya no hay restricciones de horario para que los adultos mayores acudan a centros comerciales, siempre y cuando, así como lo hace el resto, cumplan con las medidas preventivas como el uso de cubrebocas y gel antibacterial, así como procurar la sana distancia.



De igual forma, se determinó como favorable la situación que prevalece en la Región Sureste, a 15 días de que se concluyó en el país la Jornada Nacional de Sana Distancia.



Actualmente existe 18% de ocupación de camas Covid y solo 7.8% de ventiladores empleados en la capital de Coahuila, por lo que el nivel de alarma se mantiene en color verde.



Las autoridades aclararon que para avanzar hacia la etapa tres, que incluye los eventos masivos –como la Expo Feria Saltillo, conciertos, la fiesta del Santo Cristo o el propio aniversario de la ciudad–, la apertura de bares, cantinas, Zona de Tolerancia y los centros nocturnos, aún no se tiene una fecha concreta para su reactivación.



Para la etapa 4, prácticamente sería una reapertura total de todas las actividades, pero bajo el concepto de una “nueva normalidad”.