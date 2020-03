Prepara tu computadora para un home office exitoso

Escuchar Nota

La situación sanitaria mundial por el COVID-19 ha hecho que muchas personas estudien y trabajen desde su hogar, es por ello que te daremos algunos consejos indispensables para que tu computadora esté en óptimas condiciones para realizar home office.En ocasiones resulta un tanto difícil recuperar la rutina de trabajo y estudio desde casa, pero estos pasos te servirán para que tu computadora esté lista y sin malware a la hora de ponerte a trabajar o estudiar.Síguelos y consigue realizar tus tareas de manera exitosa y sin problemas ténicos.Para que continues con tu ritmo de trabajo en cuarentena comienza por revisar el estado de tu equipo mediante herramientas que detectan malware, además tienes que utilizar la autentificación de tu dispositivo y usar espacios de almacenamiento online conocidos comúnmente como nubes.Forbes US anunció que la pandemia de Covid-19 ha aumentado el esparcimiento de ransomware, mejor conocido como “secuestro de datos”. Si has encontrado en tu computadora este tipo de programas dañinos tendrás que renombrar tus archivos y en algunos casos hacer uso del encriptado.Si aún no estás seguro de la existencia de malware en tu dispositivo, puedes utilizar herramientas para su detección como los programas antivirus o también algunos sistemas de detección de intrusos.Es importante que tengas listas las actualizaciones que requiere tu computadora para evitar la pérdida de tiempo y la tardanza en los análisis de existencia de malware.Esto te ayudará a conectarte vía remota a tu equipo de trabajo o estudio que usas habitualmente en la oficina o escuela. Las empresas normalmente son quienes se encargan de instalarlas o darte la capacitación para hacerlo tú mismo en tu hogar.Si recibes mensajes de dudosa procedencia será mejor no responderlos ni abrir links o archivos adjuntos, independientemente de la plataforma o aplicación de la que los recibas, esto ayudará a evitar el robo de datos o malware, aconseja Kaspersky, compañía internacional dedicada a la seguridad informática.Asegúrate de tener un respaldo de tu información en un disco externo, así evitarás perder tu información valiosa en caso de alguna eventualidad, recomiendó la firma de seguridad Kaspersky.