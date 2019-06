Prepara Univeridad Carolina try out en busca de talento

La Universidad Carolina se prepara para recibir a sus prospectos a atletas, con tal de reforzar sus equipos representativos, en el try out de medio año, en el que se contarán con becas para los más talentosos.Este 29 de junio se llevarán a cabo las visorias en una serie de disciplinas y llenarlas con el talento de la localidad, quienes además buscan una oportunidad académica a nivel media superior.Dicho try out será en las áreas de la Universidad Carolina, localizadas en la calzada Antonio Narro, comenzando a las 8:00 horas con el registro, mientras las actividades son a las 9:00.Las disciplinas con las que se cuenta dentro de la Universidad son la de futbol asociación, futbol bandera, baloncesto, beisbol, danza aérea, defensa personal, softbol, taekwondo y voleibol, tanto en la femenil como varonil y en algunos casos son mixtos los conjuntos.Para esta ocasión, se debe acudir con ropa adecuada, es decir, con ropa y calzado deportivo, así como bloqueador solar.Se pretende, de acuerdo al atleta, otorgarle una beca con cierto porcentaje, siendo el máximo de un 50% de la beca para que estudie y juegue con los Dragones de la Universidad Carolina.