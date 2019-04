Preparan al talento local

OM Academia de Bellas Artes es un nuevo espacio dedicado a desarrollar las habilidades artísticas de las personas que estén interesadas en la creatividad. Centrado en la escultura, la pintura, la música y la danza, se encuentra en el número 5 de la Privada Ramos.Una casa amplia donde los espacios están dedicados a quienes quieran aprender las artes ya sea con talleres o actividades lúdicas y abiertas.“OM busca ser una plataforma para que todo aquel virtuoso se concrete como artista más allá de la falta de estudios que puedan o no tener. La academia se centra en ser un lugar para estudiar arte o presentar tus creaciones”, señaló Francisco Jaimes, director del lugarAbierto al público hace unas semanas, el centro artístico ya cuenta con talleres de dibujo, creación literaria, teatro, danza tanto folclórica como ballet, y música. Estos talleres son impartidos por creadores locales, pues una de las ideas de OM es apoyar a los artistas saltillenses que son muchos, asegura Jaimes.“La idea inicial de OM es afianzar esto desde un punto de vista más académico. Hay una preparación de los alumnos con los instructores de su materia para finalizar en una muestra del trabajo creado”, explicó el director, quien apuntó que los cursos tienen una duración de seis meses, mientras que los talleres son bimestrales.La oferta de disciplinas se completa con fotografía, escultura e incluso con clases de kung fu impartidas por la escuela de artes marciales Taows, especializada en wing tsun. Estas clases cuentan también con una presentación final en donde, según Jaimes, “se intercalan con muestras abiertas al público en eventos donde se enseñarán las habilidades aprendidas”.Para un lugar que recién inicia los retos son los básicos: la difusión y cimentar sus bases en aquellos interesados en el arte. Sin embargo, Jaimes consideró que hay una la falta de información en torno a lo que implica el arte y su creación.Para Jaimes otro de los puntos focales para la creación de OM es mostrar que en Saltillo sí hay arte de calidad en todas sus vertientes. Es un nido de creadores que muchas veces no saben cómo ni dónde mostrar su creatividad.“En Saltillo sí hay mucho arte, pero no hay plataformas o son los artistas quienes no saben en dónde presentarse. El reto de la desinformación es el primero, el segundo es la poca credibilidad que se le otorga a los creadores locales, ya que en su mayoría son desplazados por gente de otros municipios o estados, dejando el arte saltillense de lado o demeritando su esfuerzo. OM es y será una empresa totalmente saltillense y vamos a empezar con lo que tenemos”, detalló.Así como se busca ser un lugar para promover la oferta cultural de la ciudad, el centro desea ampliarse hacia otros estados que tengan una relación cercana con estas disciplinas. Por ahora se tiene interés en llevarlo a Monterrey, aunque consideró Jaimes “es un camino de poco a poco”.“OM apunta a ser una franquicia. Estamos visualizando la apertura de una academia como esta en Nuevo León e irnos moviendo a diversos lugares de la república que sean ricos en cultura, donde veamos que la gente está muy relacionada con este camino de explorar. Nosotros apostamos a salir de Saltillo porque a lo largo de la historia la ciudad ha sido un lugar importante para la cultura”, expresó.Este nuevo lugar se abre desde el trabajo emprendedor de jóvenes que buscan acrecentar un rubro ciudadano y social, hacerlo crecer y convertirlo en un medio de subsistencia tanto para los artistas como ellos.Pero a diferencia de otros lugares de la ciudad, aquí se “fomentan desde un punto de vista académico y luego comercial. Preparamos ese talento y lo pulimos para después fomentar la compra y venta del arte. Lo hacemos vendible para que el alumno sepa que no es obligatorio haber estudiado una carrera de este tipo para vivir de esto. Fomentamos vivir del arte y dedicarte a él”, concluyó Jaimes.El pasado sábado OM tuvo una de las actividades abiertas al público con la creación de un mural por parte de los artistas urbanos Daniela Elidett, quien también imparte el taller de dibujo, Eise y Ume. Además se mostraron los diversos cursos que se ofrecen en el recinto ubicado en la Zona Centro.