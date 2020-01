Preparan demanda exempleados del ITS

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Empleados que recientemente se quedaron sin trabajo en el Instituto Tecnológico de Saltillo preparan una demanda para exigir algún tipo de indemnización o la reinstalación en su puesto, esto tras enterarse apenas el pasado miércoles que ya no tenían trabajo, según el testimonio de un exempleado de mantenimiento, quien prefirió permanecer en el anonimato por temor a represalias.



“El asunto es que no nos quisieron dar nada de nada ( liquidación) y fueron años y pues, así como que no. Yo cumplí cinco años ahí. El último contrato lo firmamos hace dos años. No teníamos prestaciones ni seguro o gastos médicos. Nos despidieron apenas este miércoles que iniciamos clases, nos dijeron que ya no”, dijo el extrabajador.



El entrevistado detalló que los exempleados se están reuniendo para poner una demanda colectiva y así tener mayor posibilidad de lograr un buen resultado.



“Sí estamos decididos a demandar, habemos unos de 5 años, 7, hasta de 13 años de antigüedad”.



Fueron cerca de 400 empleados entre profesores y administrativos los que se quedaron sin trabajo en el Instituto debido a los recortes presupuestales y la directora Gloria Hinojosa declaró que están en su derecho de demandar o hacer lo que les convenga.



Fue el pasado miércoles cuando la administración del ITS dio la bienvenida al personal de la institución y aviso a los cerca de 400 empleados que recibían su nómina con los recursos propios del Tecnológico que ya no serían contratados.