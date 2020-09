Preparan homenajes a Chadwick Boseman

Escuchar Nota

Ciudad de México-.Chadwick Boseman recibirá un homenaje de su ciudad natal, Anderson, Carolina del Sur. De acuerdo con el alcalde Terence Roberts, este jueves se montará un altar afuera del anfiteatro de la ciudad, al que se sumará el mensaje de un pastor que fue amigo de la escuela de Chadwick, y el propio Roberts dará unas palabras.



Además habrá una proyección de Pantera Negra, la película que protagonizó el actor y lo elevó a la fama. Chadwick murió el viernes, a los 43 años, tras perder la lucha contra el cáncer de colon que le fue diagnosticado en 2016.



“La ciudad está tomando todas las precauciones para hacer esta celebración de manera segura, con distancia social y cubrebocas. El anfiteatro normalmente tiene una capacidad para 10 mil personas, pero solo lo abriríamos a la mitad”, señaló Roberts, según el portal TMZ.



No se sabe aún si miembros de la familia del actor acudirán al tributo.



La cadena de cines AMC Theaters en Estados Unidos también rendirá homenaje al actor con la proyección, en 300 salas, de otra de sus películas, 42, con un precio rebajado de 5 dólares.



Según Variety, la cadena hizo un sondeo entre los fans para preguntarles cuál era su rol favorito de Boseman en cine, sin contar Pantera Negra.



En ese filme, el actor dio vida a Jackie Robinson, primer beisbolista afroamericano en entrar a las Ligas Mayores en 1947.



Por su parte, la actriz Whoopi Goldberg pidió a Disneyland crear un parque temático inspirado en Wakanda, el país ficticio de Pantera Negra, en memoria del actor, informó People.



“Queridos responsables de construir nuevas experiencias en Disneyland y Disneyworld, realmente no necesitamos otra tierra congelada pero lo podríamos usar para crear un Wakanda."



“Por favor Disneyworld y Disneyland, por favor, constrúyanlo por el nombre de Chadwick Boseman: WAKANDA”, escribió Goldberg.



El año pasado, Disney anunció que el California Adventure Park de Disneyland en Anaheim, California, abrirá un campus de Los Vengadores.







¡Wakanda forever!



Kian Westbrook, de 7 años, se enteró de que Boseman, quien interpretó a su superhéroe favorito, había muerto. De inmediato comenzó a llorar, aunque nunca conoció al actor.



Entonces decidió montar con sus muñecos un funeral para despedir a Boseman. El niño le dijo a CNN que le encantó ver en una película de Marvel a un actor con el rostro parecido al de él.



“Fue un buen modelo para mí y para los niños negros porque me hizo saber que los chicos negros también pueden ser héroes”, dijo Kian.