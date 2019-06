Preparan iniciativa para prohibir corridas de toros en México

La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados analiza presentar una iniciativa de reforma a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, para prohibir las corridas de toros porque “es un espectáculo de violencia y desprecio hacia animales”, argumentaron.La diputada federal del partido Movimiento Ciudadano, Pilar Lozano Mac Donald, presentó la propuesta correspondiente “que responde a la falta de una normatividad adecuada que proteja a los toros”.Asimismo, señaló que con la iniciativa se pretende tomar en cuenta la demanda social para erradicar “este tipo de costumbres crueles que causan dolor innecesario a los bovinos, utilizados para eventos relacionados con la llamada fiesta brava”.“Aunque algunas personas creen que la tauromaquia es tradición y cultura, no puede ser considerada así porque no cultiva el espíritu ni las facultades intelectuales de quienes las practican, ni mucho menos de los que la frecuentan”.También refirió que se trata de eventos que violan los derechos de la sociedad al no procurar un medio ambiente sano, “porque a los espectadores se les incentiva a permanecer indiferentes ante el sufrimiento de un ser vivo”.Las corridas de toros están prohibidas en la mayor parte del mundo y sólo siguen permitidas en ocho países: España, México, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Francia y Portugal.En el caso de México únicamente Sonora, Guerrero y Coahuila han prohibido los eventos taurinos, mientras que en Aguascalientes, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas se le considera un bien cultural y material.“Esta división de criterios deja ver la carencia de una adecuada educación a nivel nacional, en el sentido de que los animales también son susceptibles de gozar de protección jurídica”, finalizó.