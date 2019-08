Preparan Ley de Amnistía para encarcelados injustamente

La Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica de la Presidencia analizan una iniciativa de Ley de Amnistía, que permitiría liberar a quienes se encuentran presos por delitos menores o por la falta de una defensa adecuada.Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, las dos áreas trabajan ya en el documento que podría ser presentado como iniciativa preferente en el arranque del próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso, que inicia el 1 de septiembre."Que se analice bien la posibilidad de que podamos presentar una iniciativa, abriendo el periodo ordinario, para una Ley de Amnistía y que, en caso de proceder, sea una iniciativa de carácter preferente, para que lo más pronto posible se resuelva", expuso el Ejecutivo federal."Tenemos que buscar bien quiénes podrían acogerse a esta amnistía, bajo qué condiciones, quiénes podrían ser beneficiados. Estoy esperando que me den la opinión técnica, jurídica, tanto Olga Sánchez Cordero (Secretaria de Gobernación) como Julio Scherer (Consejero Jurídico de la Presidencia), porque tenemos el compromiso de liberar a inocentes que están en las cárceles".Cuestionado en su conferencia de prensa sobre la posibilidad de indultar a quienes están presos por robar comida, el mandatario nacional reconoció que hay un lento avance en su compromiso de liberar a presos políticos, luchadores sociales y a quienes cometen delitos menores o carecieron de una defensa.“Ayer traté este caso, hay presos políticos, luchadores sociales y presos que están en la cárcel sin haber cometido delitos o por la pobreza o porque no tienen abogados, a pesar de que existen los defensores de oficio, o quienes no tienen para pagar fianzas o adultos mayores o enfermos, mujeres solas, abandonadas”, expuso.El político tabasqueño comentó que recibió un expediente de más de 3 mil mujeres presas que no tienen por qué estar en la cárcel, así como indígenas pobres que no tienen quién los defienda.“El procedimiento para liberarlos, el desistimiento de la acción penal, ya cuando están en el Poder Judicial es muy complicado. Estamos llevando a cabo este procedimiento y vamos muy lentos, incluso hay desistimientos y hay amparos y no se avanza, se avanza muy poco”, admitió.