Preparan precuela de La Bella y la Bestia; será protagonizarán Gastón y LeFou

Ciudad de México.- Una precuela de la película en acción viva de La Bella y la Bestia de Disney se encuentra en proceso por parte de los productores de la serie de televisión Once Upon a Time, Eddy Kitsis y Adam Horowitz, la cual se basará en los personajes de Gastón y LeFou.



De acuerdo con información de The Hollywood Reporter, se tratará de una miniserie musical de seis episodios, en la que los actores Josh Gad y Luke Evans, regresarán con sus personajes de la cinta de 2017, además de que se busca que el compositor Alan Menken, también se vuelva a unir a la historia.







La miniserie, tendrá lugar en el punto inmediato anterior que los eventos ocurridos en la cinta protagonizada por Emma Watson y Dan Stevens, con lo que se planea expandir el universo de esta historia que forma parte de la tradición oral europea, por lo que la precuela será totalmente original.