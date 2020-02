Preparan spin off de ‘Excelsa’ de La Familia P.Luche

Escuchar Nota

“En junio empiezo con la de ‘Excelsa’, y eso me emociona mucho, porque soy terca y no quito el dedo del renglón y aquí están los resultados”, comentó en entrevista con Notimex.

El personaje de “Excelsa”, la sirvienta argentina, desfachatada e irónica, que se diera a conocer en 2002 con el programa La familia P.Luche,, así lo informó la actriz y comediante Bárbara Torres quien le da vida.La actriz de origen argentino,: “Siempre lo quise, me imaginé que en algún momento tendría su programa, pero, sí me cayó de sorpresa. Me encantó la petición”, expresó.Según Torres,: “Ahora estamos trabajando en los capítulos. Ya está el elenco, ya están delineados los personajes, cómo va a estar la historia, pero queremos que sea sorpresa. Empezamos a grabar en junio”.En cuanto a los derechos de este personaje, la actriz explicó que no hay ningún conflicto con su creador Eugenio Derbez: “Los derechos del personaje de ‘Excelsa’, efectivamente los tiene Eugenio Derbez, pero, sí me deja trabajar. De hecho, el personaje, originalmente se llamana “Esmeraldita” y surgió en Argentina, pero, realmente Eugenio, aquí le dio su toque, forma y la hizo como se la imaginó”, compartió.Además de este proyecto: “Aunque ‘Excelsa’ es un proyecto que espero con mucho entusiasmo, la realidad es que ahorita lo que empiezo en dos semanas es la segunda temporada de ‘Lorenza’, una idea original de André Barren y mía, que ha funcionado muy bien y que nos pidieron la segunda entrega, eso está increíble”, concluyó.