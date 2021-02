Presa mujer por ‘facilitar’ vacuna Covid

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx.- Una empleada del Distrito Escolar, que estaba asignada al Centro de Operaciones de Emergencias para proveer la vacuna contra el Covid, fue arrestada ayer por detectives de esa instancia porque descubrieron que estuvo alterando documentos para facilitar la inmunización a personas que no calificaban.



Se trata de Josefina Gutiérrez, según informó el jefe del CEO Rodolfo Cardona, quien aseguró que la detenida ha quedado en espera de que en un futuro enfrente más cargos a partir del que cometió, al falsear los documentos de la organización con los cuales se autorizaba a las personas a ser vacunadas.



Trascendió que hubo individuos, incluso algunos de Piedras Negras, que aun no les correspondía vacunarse por no ser parte de la fase vulnerable, actualmente en proceso, y mucho menos la edad siquiera para aspirar a obtenerla.



La autoridad lamentó la conducta de la mujer, pero dejó en claro que no se tolerará de ninguna forma.



La mujer fue arrestada a las 19.50 horas bajo cargos de alterar documentos del gobierno, con el caso 4320/2021 y llevada ante la Corte Municipal en donde trascendió que obtendría su libertad con una fianza de 2 mil 500 dólares para esperar que su caso se resuelva.