Presenta Criss Poulain, fotógrafa saltillense, una retrospectiva de su trabajo

“Yo no tengo la raíz que todos tienen con su nombre, hasta que mi grupo de amigos comenzó a llamarme Criss Poulain. El que se convirtió en un heterónimo que surgió debido a las vivencias que tratan las fotos que he tomado en estos años que llevo encontrándome a mí misma como persona, como artista y fotógrafa. Una Criss que no existiría sin las personas que retrato”, comentó a Zócalo.

“Como fotógrafa es difícil porque las fotos están ahí y cuando las ves comienzas a revivir todo: las emociones, los sentimientos, las palabras, las sensaciones, incluso la música que sonaba en ese momento. Para mí esta exposición tiene esa carga de saber que no podría haber hecho una foto, sin el otro que aparece en ella”, dijo

“Por eso comencé a fotografiar a la gente: todos se intimidan al tener una cámara de frente. Eso nos pone a la par, con mis nervios y los suyos. Ese es mi lenguaje con el que me comunico y puedo estar a la par de los otros”, finalizó Poulain.

Las fotografías deson las de los rostros sonrientes y serenos, pero también son las de las sombras que remarcan la soledad que traga cuerpos en espacios cerrados. Son imágenes de luchas sociales, y capturas de marchas comunitarias que exigen seguridad en un mundo caótico. Una diversidad de registros y de mundos que se conjugan en la mente de la fotógrafa que construye su imaginario desde la cercanía y la intimidad, en lo que define como “un lenguaje sin palabras”.Esa comunicación es necesaria cuando se es otra, como en su caso. Ya que frente a la cámara, la personalidad de Criss se convierte en el campo de juegos para su alter ego, el cual surgen con la lente. Su forma de relacionarse con este mundo.. De las personas cuya confianza ha sido vital en su evolución social. Las parejas amorosas que han dejado huella en su vida, la mano amistosa de un amigo que la han empujado a caminar libre.Todas esas caras que la fotógrafa captó y a las que define como, son las mismas que aparecen en, exposición que se inaugura hoy en la Ta las 21:00 horas. Una muestra difícil porque significa mostrarle al público que el tiempo pasa, las relaciones terminan y, que aunque las memorias pueden borrarse, las fotografías están para recordarlas.“Siempre he retratado mi entorno. Hay veces que me he enfocado más en mí, pero siempre regreso a lo que me rodea. Esta exposición es difícil por eso, porque es como abrir la caja de Pandora para que todos vean lo que hay dentro. Soy una de esas personas que, cuando un ciclo termina en su vida, ya sea con los amigos o la pareja, lo guarda y no vuelve a sacarlo.Para Criss, la fotografía es, además, una forma de hablar con el otro sin tener que usar las palabras o, como le dijo alguna vez un amigo: “una forma de estar juntos sin que importe que haya silencio”.“La fotografía es ese lenguaje que domino mejor que las palabras, con el que supe que tenía, quizá, al fin una raíz.