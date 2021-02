Presenta Diputado Sergio Sisbeles iniciativas para reformar leyes General de Salud y Educación

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, este 17 de febrero de 2021 el Diputado Federal, Sergio Armando Sisbeles Alvarado presentó dos iniciativas para reformar las leyes General de Salud y de Educación.



La primera de ellas está dirigida a subsanar las lagunas legales en materia de emergencias de salud pública, que han costado miles de vidas en la pandemia de SARS CoV-2 o coronavirus, como lo conoce la mayoría de la población.



Miles de mexicanos han muerto y muchos más lloran su pérdida. Miles de familias han quedado truncas y vulnerables, porque no ha habido criterios uniformes respecto a la forma de prevenir el contagio del SARS Cov-2. En particular, respecto del uso del cubrebocas y de los medicamentos que son efectivos para combatirlo.



Esto es porque la rectoría del Estado en cuanto a las medias que deben tomarse en las crisis sanitarias está ausente en la Ley General de Salud. Por eso, el Diputado Sisbeles Alvarado propuso en la máxima tribuna legislativa de la nación, reformar los artículos 6° y 7° de la misma, para introducir el concepto de emergencia de salud pública, uniforme con el criterio utilizado por la Organización Mundial de la Salud, de manera que el órgano ejecutivo del Sector, la Secretaría de Salud, quede obligado, como lo mandata la Fracción XVI del Artículo 73 constitucional, a dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables.







Para ello, se adiciona una Fracción XIV Bis al artículo 7° de esa Ley, que establece la obligación de dicha autoridad de elaborar protocolos de atención médica homogénea y coordinada en caso de emergencia de salud pública, que contenga todo el espectro de acciones preventivas y de atención a la población, desde el manejo de los pacientes hasta la prescripción y administración de fármacos.



Y se adiciona un artículo 7° Bis, para responsabilizar a la Secretaría de Salud, en el marco del protocolo de actuación en emergencia de salud pública, de coordinar esfuerzos, unificar criterios, e instruir lo necesario a todas las instituciones y personas que conforman el Sistema

Nacional de Salud y verificar el cumplimiento de lo instruido.



La otra iniciativa de reforma está dirigida a combatir la segunda pandemia que está padeciendo México desde hace años, y que ha colaborado para agravar la del SARS CoV-2. Se trata de la obesidad y las enfermedades asociadas a ésta, la mayor causa de mortandad en México, hasta que llegó el Covid 19, que hoy ocupa ese lugar.



Tenemos el vergonzoso primer lugar en obesidad infantil a nivel mundial y el segundo en adulta. A pesar de las medidas que hemos venido tomando, siguen creciendo estos índices. Se han incrementado los impuestos al consumo de productos asociados con la obesidad y las enfermedades derivadas de ésta, hemos prohibido su venta en escuelas e implementado un sistema de etiquetado que señala los excesos de determinadas sustancias en esos comestibles, y no ha sido suficientes.



Esto es porque la ley contempla los alimentos no sanos, pero no los identifica claramente. Por eso el Diputado Sisbeles Alvarado propuso diversas reformas a las Leyes Generales de Salud y Educación, que introduzcan en la primera de ellas el concepto de los carbohidratos simples asociados con la obesidad, la diabetes y otros padecimientos; el establecimiento de un sistema de vigilancia de los trastornos de conducta alimentaria que sea actualizado constantemente conforme a los descubrimientos de la ciencia, la medicina y otras disciplinas relacionadas con la nutrición, así como para informar ampliamente a la población el riesgo de consumir alimentos con alto contenido de carbohidratos simples.



En cuanto a la Ley General de Educación, se proponen modificaciones para que ésta cumpla con sus responsabilidades en materia de nutrición en los términos en que lo determine la Secretaría de Salud.



En este mismo sentido, el Diputado Sisbeles Alvarado tiene preparada otra iniciativa de Ley que presentará en las próximas semanas, para hacer hincapié en el derecho a una nutrición adecuada de niños, niñas y adolescentes, que como mínimo elimine los productos asociados a la obesidad, la diabetes, la hipertensión y otros padecimientos, compuestos en su mayor parte por carbohidratos simples, de lo cual serán corresponsables las autoridades de salud, de educación y los padres de familia.