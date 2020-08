Presenta el Lille a Eugenio Pizzuto

Escuchar Nota

Lille, Francia.- Eugenio Pizzuto ya es el “todoterreno” del Lille.



Así fue como definió ayer Marc Ingla, director general del equipo, a su mediocampista mexicano de 18 años, quien se paró frente a la prensa francesa con personalidad, y con un inglés fluido advirtió que no se dejen llevar por su edad, pues tiene mucha más calidad y experiencia de lo que parece a simple vista.



“Creo que la edad no importa, es sólo un número y yo estoy muy confiado de que estaré listo para jugar con el equipo, ya sea desde el inicio, en un mes o dos, estoy preparado mentalmente y físicamente.



“Estoy mucho mejor de la lesión que tuve hace seis meses, estoy ya en la última etapa de la recuperación, listo para volver al campo y jugar para el Losc”, dijo Pizzuto en su presentación.







En tanto que Ingla destacó la calidad de Pizzuto.



“Estamos encantados de contratar a Eugenio, quien es un mediocampista moderno, combina técnica, carácter, excelente visión y un pie izquierdo de mucha calidad, es un jugador intenso. Estamos contentos de que continúe su desarrollo con el Lille”, explicó el directivo.



Pizzuto llega a la fábrica donde se formaron jugadores como Eden Hazard, Benjamin Pavard y Yohan Cabaye, entre otros.



El club francés aún estaría analizando si el juvenil se integrará de forma definitiva a sus filas, o si antes será cedido a otro club para tomar experiencia. Portugal y Bélgica podrían ser opciones.



“No fue muy difícil viajar acá porque tengo el pasaporte italiano, pero en caso de que solo tuviera el pasaporte mexicano sí sería más complicado”, sentenció Pizzuto.