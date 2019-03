Presenta Huawei lentes inteligentes

Después de 2 años de la llegada de los Spectacles de Snapchat, y casi 6 años de los Google Glass, Huawei intentará conquistar el mercado potencial de los lentes inteligentes con los nuevos Gentle Monster by Huawei.Antenas, batería, micrófonos dobles e incluso bocinas cercanas a las orejas integrarán a las gafas para que usuarios puedan realizar llamadas con gran claridad en el audio gracias a la tecnología "beam-forming", que mejora la transmisión de audio.El estuche de carga tiene un puerto USB C y será compatible con la carga inalámbrica, como se pudo apreciar durante la presentación de la nueva generación de Huawei P30, celebrada en París, Francia.Gentle Monster es una empresa surcoreana especializada en lentes de Sol y aumento con la que Huawei planea lanzar distintos modelos de gafas inteligentes."Tal vez haya lentes inteligentes, pero me pregunto, ¿cuántas personas están dispuestos a usarlos y decir que son bonitos?", dijo en el evento Kim Hankook, CEO de Gentle Monster.Aunque aún no hay fecha confirmada, se espera que Gentle Monster by Huawei debuten en julio de este año. No hay información respecto a su llegada a México.