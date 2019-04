Presenta iniciativa contra narcocorridos y reggaetón en Sinaloa

Diputados de Morena presentaron una iniciativa en el Congreso de Sinaloa que propone modificar un artículo de la Ley de Educación estatal para prohibir en escuelas de nivel preescolar a medio superior narcocorridos y canciones de reggaetón.La iniciativa fue presentada por los diputados Apolinar García y Pedro Alonso Villegas Lobo la semana pasada y se le dio primera lectura.El diputado Villegas Lobo, integrante de la Comisión de Equidad. Género y Familia, de la Comisión Juventud y Deporte, y de las de Turismo y Salud, aclaró que no están en contra de la música del reggaetón, sino de los “mensajes que promueven antivalores”.Indicó que con la iniciativa, se pretende que en espectáculos de música, bailes culturales, deportivo se prohíba que se realicen acciones que denigren a niños adolescentes, o bailes o cantos que contengan mensajes de carácter eróticos, sexuales, discriminatorios, con misoginia, homofobia, que inducen a valores decadentes o apología del delito.“Los jóvenes son propensos a ser inducidos, están en una etapa donde se pueden fácilmente persuadir por lo que está en su entorno y este tipo de letra, este tipo de música que los induce a tener una cultura de narcos, cultura de que se haga muy natural el violentar a las mujeres estamos en contra de eso”, recalcó.Cuestionado sobre si habría sanciones para aquel maestro o director de escuela que incumpliera con esta disposición, dijo que hasta ahorita en la iniciativa sólo se incluye la prohibición en los planteles.Posteriormente, explicó, se va adicionar en la ley a cómo se vaya desarrollando lo que son sanciones administrativas, destituciones de puestos si no se cumplen, o hasta cuestiones penales.“Ya se le dio la primera lectura, falta que se le dé segunda lectura para que pase a Comisión para que se le de dictamen y posteriormente se pasa al pleno para la votación y se apruebe, todo el grupo parlamentario de Morena que somos mayoría en el Congreso están bajo esa línea se va a que posteriormente el Gobernador lo publique en el Diario Oficial y se apruebe”, subrayó.Aunque no recordó el nombre de la entidad, comentó que este tipo de iniciativa ya se tiene en otro estado del país con alguas distinciones en la ley.