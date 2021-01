Presenta Interjet Vacations solicitud formal de quiebra

Escuchar Nota

"Agradecemos su paciencia en la respuesta a sus peticiones, ya que el gran número de reservaciones y la precaria situación económica de la empresa alargarán un poco el tiempo de atención a las mismas", indicó la aerolínea en el comunicado.



.- La empresa, la cual tenía a su cargo el manejo de la marca, presentó el pasado 23 de diciembre su solicitud formal de declaración de quiebra, de acuerdo con información publicada este lunes en el sitio de internet elceo.com Por medio de un comunicado,informó que la marca no tiene relación corporativa, sino comercial, con la aerolínea; de igual modo, explicó que las reservaciones pendientes así como el tratamiento que se dará a las mismas, deberá ser consultado directamente con el síndico que se designe en su momento.Asimismo informó que pueden comunicarse al correo, en donde se les dará atención a las solicitudes.El pasado, laordenó la suspensión de venta de boletos de la aerolínea mexicana a través de agencias de viajes.Además, la aerolínea dirigida por, permanece inoperante desde el pasado 11 de diciembre, luego de argumentar que no cuenta con recursos económicos.Recientemente trascendió quepodría reanudar sus operaciones el, sin embargo la aerolínea adeuda siete quincenas, así como seis meses en vales y otras prestaciones a sus empleados, quienes irían a huelga elen caso que la compañía no cumpla con sus obligaciones.