Presenta nueva planta potabilizadora 97% de avance

El gerente del SIMAS dio a conocer que la nueva planta potabilizadora ya registra actualmente un 97% de avance al tiempo que explicó que no se trata de una tercer planta adicional, sino que ésta sustituirá la primera que se encuentra en un estado crítico.“Ahorita en lo que estamos es la electrificación, se están electrificando todos los sistemas y cableando que es lo último. Solo falta falta cablear todo para energizarlo” comentóRodríguez Bermea afirmó que aún sigue vigente el mes de agosto para que esta planta dé arranque y entre en operación que mucho urge ya esté funcionando.“Esta planta viene como dice el alcalde, a sustituir la uno, no será una planta nueva, no vamos a tener agua, tenemos la misma agua, solo vamos a reponer una que ya está en una situación crítica y que como se dice literalmente está sobre hilos, ya son muy deficientes y en cualquier momento pueden tronar y tener un desabasto” finalizó.