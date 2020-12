Presenta Poncho Herrera a “Pandemio”, su bebé

Escuchar Nota

CDMX-. Mucho se había especulado sobre las razones de Alfonso Herrera para no estar en el tan esperado reencuentro de RBD, incluyendo el hecho de que, según declaraciones de Christian Chávez, su excompañero de la agrupación, a él nunca le había gustado estar sobre los escenarios, cantando las famosas canciones de la telenovela Rebelde.







Sin embargo, a pesar de todos estos rumores, el actor de El Baile de los 41, reveló la que quizá sea la verdadera razón de su ausencia y es que, aunque ninguno de sus fans parecía saberlo, Herrera se convirtió en padre por segunda ocasión durante la pandemia de coronavirus, por lo que probablemente, sus medidas sanitarias para protegerse a él y su familia, en especial a su recién nacido del virus, se hayan vuelto más estrictas.



Tomando por sorpresa a todos sus seguidores, Herrera publicó en Instagram una foto en la que cargaba de singular manera a sus dos pequeños, mientras que, en la descripción presentó entre bromas al más pequeño, a quien apodan “Pandemio” por su nacimiento en estas épocas tan difíciles.



“Este año será recordado por muchos como uno de los peores de la historia. Para mí, el 2020 lo salvaste tú. ¡Bienvenido Nico, aún no sabemos por qué elegiste esta familia!”, fueron las palabras con las que el actor habló sobre el pequeño.



La imagen sobrepasó rápidamente los 300 mil likes y los buenos deseos y felicitaciones de amigos y excompañeros de RBD no se hicieron esperar, como el de Diego Boneta, quien también participó en la telenovela Rebelde.



Anahí, quien al parecer tampoco tenía idea de que el actor estaba esperando otro hijo, dejó en un comentario sus buenos deseos para Poncho y su familia: “OMG! Whaaaaat!? ¡MUCHAS FELICIDADES! Dios los llene de bendición y alegrías”.



Este año, no fue solo el galán el único exmiembro de RBD quien recibió a un nuevo integrante en su familia, pues hace unos días, Dulce María, su exnovia, también presentó al mundo a su nueva hija.



Respecto a la sorpresa del actor, era de esperarse que nadie se enterara de la venida de su hijo, pues él suele ser muy reservado sobre los aspectos de su vida familiar, a tal grado de que sus fans nunca han podido ver la cara de su primer hijo, pues siempre la cubre o lo muestra de espaldas precisamente para respetar su privacidad y velar por su seguridad.