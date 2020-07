Presenta RAM elegancia pura

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El grupo Fiat Chrysler Automobiles (FCA) su nuevo producto “Made in Saltillo”, la nueva pick up RAM Heavy Duty Limited Black Edition 2020, ensamblada en el Complejo Derramadero Saltillo, que ofrece un paquete de apariencia sofisticado y monocromático que atrae a un segmento significativo de compradores de camionetas de lujo.



La nueva integrante de RAM, exclusiva para el mercado de exportación de Estados Unidos y Canadá, pero realizada por la mano de obra local, se basa en el lujoso acabado Limited con un sofisticado paquete de apariencia monocromática, que incluye detalles exteriores negros, molduras negras mate y rines de aluminio negro.



“RAM está comprometido con la mejora continua, y eso incluye buscar formas de ofrecer modelos únicos con características y durabilidad que sigan conquistando a más y más compradores.



“Ofrecer un aspecto personalizado directamente de fábrica permite a los clientes una mayor identidad y mayor utilidad”, explicó Mike Koval Jr., director de la marca.



Agregó que “la nueva versión es otro ejemplo de cómo ofrecemos las pick up más lujosas de la industria”.



En cuanto a capacidades, tenemos que puede arrastrar casi 16 toneladas y puede cargar hasta 3 mil 485 kilogramos.



Ofrece de manera opcional suspensión neumática trasera, con dos alturas seleccionables y la función de nivelación de carga.