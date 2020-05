Presenta Riquelme Plan de Reactivación Económica en la Carbonífera

Escuchar Nota

“Vamos a pasar muchos meses cuidando las medidas sanitarias, entiendo que en la Región Carbonífera han logrado mantener muy bajo el número de contagios. Sin embargo, con un solo caso se va a disparar y vamos a tomar otras medidas para contenerlos, por lo que se va a capacitar a todos los funcionarios municipales para que se puedan convertir en inspectores en materia de salud, no se trata de faltas administrativas, sino de proteger la salud y evitar contagios”, detalló.



“Al abrir los negocios se debe acatar las disposiciones, porque no se va a arriesgar en Coahuila a la gente de contagiarse. Este año no se van a celebrar espectáculos masivos, ni el 15 de septiembre”.

Me reuní con empresarios y alcaldes de la #RegiónCarbonífera, para establecer los lineamientos bajo los cuales se pondrá en marcha el plan de reactivación económica de manera paulatina, ordenada y segura para la población. #JuntosContraElCovid pic.twitter.com/gOBe9kV6S5 — Miguel Riquelme (@mrikelme) May 14, 2020

“Hemos sido muy responsables como Gobierno, hablando con claridad en cuanto a cifras. La Región Carbonífera es la zona menos infectada en Coahuila, donde hemos tomado decisiones firmes para enfrentar la pandemia por Covid-19”, especificó.



“La familia de don Antonio Gutiérrez ha destacado por el altruismo que brinda al estado y en especial a la Región Carbonífera, por ello llevará su nombre en agradecimiento a esta aportación que permite la adquisición de equipo de alta especialidad y tecnología de punta para la detección del diagnóstico de Covid-19, único en la región”, enfatizó el Gobernador.



presidió la reunión del Subcomité Covid-19 Región Carbonífera, acompañado de Luis Lauro Villarreal Navarro, Jefe de la Oficina del Ejecutivo, y del Secretario de Economía, Jaime Guerra Pérez, presentaron a los alcaldes eles cuidar el equilibrio entre la salud y la economía, por lo que la el Ejecutivo estatal va a reasignar presupuestalmente todos sus proyectos y recursos a tres rubros:• Salud• Recuperación económica• Seguridada sumarse en los rubros de salud, seguridad y economía para salir adelante, prepararse para la realidad de hoy y aprovechar el personal en la recuperación económica bajo ocho protocolos:• Tener un control sanitario• Tener un registro de casos• Tablero de control• Capacidad hospitalaria• Rastreo de contactos• Cuarentenas focalizadas• Reapertura social y sectorial• Sectores económicos críticossolicitó a los alcaldes que hagan un recorrido por las instituciones públicas, registrar las comunidades que no cuenten con internet, porque este proceso de salud va a tardar y la Secretaría de Educación está reforzando infraestructura, además de tomar medidas de planeacion para el término del ciclo escolar., la minería fue declarada como esencial en días pasados por el Gobierno Federal, por lo que puede reiniciar actividades. A lo que el Gobernador señaló que ha estado en constante comunicación con Manuel Bartlett, Director de la paraestatal, quien ha asegurado que la licitación está por publicarse, con lo que se beneficiará a la economía de la Región Carbonífera.y representante estatal en el Subcomité Región Carbonífera, en su intervención propuso 3 fases para análisis del comportamiento Covid-19:• Fase 1.- Apertura de espacios públicos, propuesta para el lunes 18 de mayo. Estéticas, por medio cita y sanitizar entre cada cita, pastelerías, tintorerías etc. atender una sola persona a la vez, sanitizar dos veces al día, hoteles y restaurantes sanitizar diario, puestos de comida sanitizar cada 3 horas.• Fase 2.- Apertura de establecimientos a partir del 1 de junio; se permite todo al 30 por ciento de capacidad, con sanitización cada 4 horas; reuniones en casas particulares máximo a 30 personas; iglesias al aire libre.• Fase 3.- Apertura de todos los espacios públicos si hay cero contagios.Al celebrar la octava reunión del Subcomité de Salud Región Carbonífera, el gobernador Miguel Riquelme asistió a la Cámara Nacional de Comercio, donde sostuvo una plática con los representantes de las cámaras industriales y les presentó la estrategia institucional para hacer frente a la contingencia sanitaria durante una reactivación económica paulatina, mientras se encuentra la vacuna o remedio contra dicha enfermedad.Para liberar la economía, se ha considerado el regreso de 300 mil trabajadores a laborar en la región Carbonífera, y aseguró que la próxima semana estará de lleno en el tema de las compras de carbón, después de las pláticas con, quien se comprometió a bajar las bases para que inicie la compra del carbón estos días, lo que dará un respiro a la economía local.El Mandatario estatal reconoció que Coahuila tiene una economía diversa en todas sus regiones, y estarán al pendiente del comportamiento de ellas con esta reapertura, y lo que pase en Piedras Negras y Monclova será referente en los planteamientos o medidas a incluir más adelante., mencionó que los sectores principales para la reactivación económica son la manufactura, ya que conforme al estudio realizado por afectaciones de los cinco sectores críticos que tuvieron menos del 79 por ciento en impacto del PIB y menos del 87 por ciento de empleos, destacanpara las empresas legalmente constituidas y que cumplan con requisitos bancarios, donde pequeñas y microempresas logren acceder con fondos de garantía hasta por 2.5 millones de pesos, para no tener una garantía hipotecaria.gracias a la asesoría en estas reuniones, y pidió a los alcaldes analizar un programa de préstamos de menores cantidades para quienes trabajan en tianguis o en tienditas, que requieren dinero para comprar mercancías., mencionó que el escenario no es favorable porque el mayor número de impuestos que las empresas generan son federales, sin embargo, Coahuila apoyará con estos créditos donde la economía está detenida.En ambos eventos acudieron los alcaldes de Sabinas, Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal; María del Carmen Durón Olivares, de Juárez; Luisa Alejandra del Carmen Santos Cadena, de Múzquiz; Federico Quintanilla Riojas, de Progreso, y Julio Iván Long Hernández, de San Juan de Sabinas., donde habrá de realizarse la toma de muestras a pacientes sospechosos de Covid-19, que estará ubicado en las instalaciones del Hospital General de la Secretaría de Salud, en la Colonia Sarabia, de Nueva Rosita., el Mandatario estatal agradeció a la familia Gutiérrez Salinas por la donación de 3 millones de pesos para el equipamiento del lugar, mientras que el Gobierno Estatal invirtió 4 millones., hicieron un recorrido por el Laboratorio, mientras el responsable de la Jurisdicción Sanitaria informó que arrancarán con la aplicación de 50 pruebas diarias, y más adelante llegarán a realizarse 140 pruebas diarias.