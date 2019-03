Presenta RMV programa especial para la frontera norte

La Comisión Frontera Norte de la Cámara de Diputados, que preside Rubén Moreira Valdez, solicitó información sobre el programa especial de estímulos fiscales para la franja fronteriza en el norte del país, porque no se conocen los criterios para incluir la actividades productivas sujetas al beneficio de rebaja en tasas del Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto sobre la Renta; tampoco se ha explicado porqué existen negocios que no pueden acceder al estímulo fiscal y porqué no se les registra a pesar de que demuestran tener potencial productivo y comercial en la frontera norte.El diputado federal, Rubén Moreira, expuso que solo la Secretaría de Hacienda sabe cómo se conformó la zona especial, pero lo cierto es que la lentitud en la aplicación del programa de incentivos fiscales puede provocar riesgos a la actividad económica de ciudades completas en la frontera, que registran otro tipo de presiones, como los problemas de inseguridad, el cierre de maquiladoras y la llegada masiva de migrantes centroamericanos.La mayoría del Partido Morena, en la Comisión de Frontera Norte, votó en contra de un dictamen que pretendía incluir en el beneficio fiscal a población de la región conocida como Cinco Manantiales, en Coahuila, y que incluye los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza, el argumento del partido mayoritario es que agregar a más municipios tendría un impacto presupuestal para la federación.La propuesta de los legisladores de oposición a Morena, a iniciativa del diputado Rubén Moreira, es que a la brevedad se reunan con funcionarios de la Subsecretaria de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda, de la Subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía y la Subsecretaria para América Latina, de Relaciones Exteriores para que expliquen de manera puntual cuál es la estrategia integral que sigue el Gobierno federal para la frontera norte.Esto incluye conocer el estatus que tienen los migrantes centroamericanos en el norte del país, las proyecciones de las nuevas caravanas de migrantes y por supuesto saber quienes y cómo se accede a los estímulos fiscales a fin de aprovechar el enorme potencial productivo y comercial de la frontera norte, qué se está haciendo para atraer inversiones y generar empleos en la zona.