Presenta SEP proyecto para garantizar entornos escolares libres de violencia

Ciudad de México.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó el proyecto de lineamientos de las Orientaciones para el establecimiento de entornos escolares seguros para escuelas de Educación Básica del país, como parte de la estrategia para garantizar comunidades escolares libres de violencia y con ello, contar con un documento rector en consenso con todas las autoridades educativas del país.



Durante la Cuadragésima Octava Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, destacó la importancia de implementar las medidas necesarias para evitar que se repitan sucesos como el de Torreón, Coahuila, en el marco de una educación que se inscriba en una sociedad armónica, con civismo y con ética.



En este sentido enfatizó, se debe dar un cambio coyuntural a través de las medidas preventivas necesarias, pero más allá, se debe buscar un cambio cultural que forme a una sociedad en donde estos hechos no ocurran.



Explicó que las orientaciones son pautas para que las autoridades educativas federal y locales consoliden espacios de bienestar y desarrollo pleno para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.



Ante los 32 secretarios de Educación del país, Moctezuma Barragán sostuvo que las escuelas deben promover, como base general, la inclusión y el respeto entre los integrantes de las comunidades escolares, así como el aseguramiento de las condiciones para que todos puedan desarrollarse.



La consolidación de entornos escolares seguros debe realizarse desde una metodología integral centrada en los derechos de las y los estudiantes, y su interés superior en el acceso a la prestación de servicios educativos. Deben garantizar, también, la convivencia pacífica, el respeto, la dignidad y el fortalecimiento de valores para una cultura de paz, agregó.



Cada entorno debe cumplir con las siguientes características:



-Normas claras y apegadas a los derechos humanos.



-Prevención y atención de factores de riesgo.



-Creación y funcionamiento de espacios de expresión y participación para la comunidad escolar.



-Fomento al desarrollo de habilidades socioemocionales.



-Formación de valores democráticos.



-Toma de decisiones colectivas.



El titular de la SEP informó que el diseño de los lineamientos se realizó con base en los pilares estratégicos de la campaña Seguras y seguros aprendemos. Terminar con la violencia en las escuelas, construyendo comunidades más seguras, que se presentó durante el Foro Mundial de la Educación 2019.



Para la implementación de una legislación y programas específicos es necesaria, dijo, la armonización legislativa de la Nueva Escuela Mexicana, y la revisión de programas relacionados con la prevención de la violencia.



El fortalecimiento de la prevención y la respuesta en el entorno escolar se logra, entre otras cosas, a través de la oportuna detección, atención y canalización de casos de violencia”, explicó.



Comentó que el cambio de normas y comportamientos sociales implica el desarrollo de espacios de participación para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, para definir mecanismos de prevención de violencia pertinentes.



Vamos a concretar acciones formativas para el desarrollo de habilidades para la vida. Lo hemos dicho anteriormente: la educación es para tener una vida plena, feliz y en paz”, reiteró.



Moctezuma Barragán llamó a definir líneas de acción con base en la realidad nacional; la generación y uso de evidencia, y la realización de diagnósticos eficientes para establecer políticas de prevención oportunas. La inversión efectiva de los recursos es fundamental, dijo, para optimizar el manejo de recursos y el presupuesto destinado a la atención de la violencia.



"Necesitamos hacer un compromiso entre todos los miembros de la comunidad escolar: estudiantes, maestros y maestras, padres de familia, autoridades educativas y sociedad en general para hacer de la escuela un lugar seguro”, concluyó.



Al respecto, la presidenta de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, Adela Piña Bernal, destacó que en la Ley General de Educación se establece que los padres de familia, de ahora en adelante, son corresponsables de sus hijas e hijos.



Puntualizó que esto es muy importante ya que no sólo formarán parte del proceso educativo, sino que también de su conducta.



"Algo que no existía en la legislación y nos va a ayudar muchísimo para trabajar con los padres de familia”, dijo.



Finalmente, los titulares de educación de los estados de: Zacatecas, Coahuila, Sonora, Quintana Roo, Guanajuato y Veracruz, coincidieron en fomentar la corresponsabilidad entre padres de familia, alumnos y maestros para coadyuvar en la estrategia de seguridad en los entornos escolares.



Con información de Excélsior