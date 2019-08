Presentamos la 21k Tele Saltillo…una carrera diferente

La carrera diferente, la que marcará un camino y visión sobre las demás competencias atléticas se encuentra a unos días de celebrarse, porque la 21K Tele Saltillo Chronosports está tan cerca que ya se siente y se palpa entre los competidores del estado y la región.Es un evento hecho con muchos meses de preparación que no se hizo de un día para otro, sino que se vieron oportunidades, rutas, calles, trazos y todo lo relacionado con la logística para una mayor experiencia en esta competencia pensad para combatir el sedentarismo, invitar a la ciudadanía a motivarse a ser personas saludables y fijarse metas, objetivos que le hagan salir de casa y disfrutar de una mañana sumamente deportiva.El contador Francisco Juaristi Santos, presidente de Grupo Zócalo y Tele Saltillo, encabezó la presentación de esta justa deportiva a llevarse a cabo el 18 de agosto en una ruta nueva, innovadora y que será un deleite para todos los asistente.“El motivo de la carrera es simplemente llevar a la práctica el slogan que tenemos en Tele Saltillo, que es una ‘Tele Diferente,’ nosotros queremos aportar más allá a la comunidad de nuestros contenidos, por este tipo de eventos que promuevan la salud, que promuevan la consistencia, la resistencia que se requiere ser un corredor, porque correr una 21K para algunos pueden ser sencillo, pero para otros no tanto, es motivo de un esfuerzo adicional de sacrificios para mucha de la gente y el aportar este evento, este escenario el próximo 18 de agosto a las 7:30 horas, es eso tener nosotros un motivo más para cuidarnos, estar sanos, para cuidar nuestra alimentación y para tener una vida cada vez más sana”, comento Juaristi Santos.Al presidente de esta casa editora se sumaron Sergio Cisneros, director editorial de Zócalo, así como Astrid Cossío, gerente de Chronosports, además del periodista Jesús Jiménez y el editor de la sección de Deportes Mauricio Galindo, quienes dieron los detalles de esta nueva carrera en la ciudad.“Estamos explorando cosas muy diferentes, esta va a ser una carera muy diferente a partir del mismo trazo, que es al norte de la ciudad de Saltillo, que tiene sus ascendentes un poco difíciles, de entrada el hecho de correr en Saltillo, los corredores profesionales podrán dar testimonio de que correr en Saltillo no es fácil, estamos hablando de mil 600 metros sobre el nivel del mar, la altimetría de aquí es un aliciente, llama la atención de otras ciudades que vienen a calarse a Saltillo porque no es fácil, vamos a brindar buenos resultados y queremos agradecer a la ciudad de Saltillo que nos da cobijo en este evento”, dijo Sergio Cisneros.Junto con las autoridades estuvieron corredores élite de la ciudad, Élida Jasso, Édgar Quintero y Carlos Urquidi, quienes se mostraron satisfechos con el trayecto y esta nueva competencia en la ciudad.SEGURIDADPara esta segunda medio maratón en Saltillo se ha pensado en la seguridad de los corredores, por ello se contará con el club de motociclistas Faraones, quienes estarán al frente dirigiendo el contingente, además estará el apoyo del Ayuntamiento de Saltillo y la Policía Municipal para blindar y dar una mejor experiencia de seguridad a los asistentes.NO TE QUEDES FUERAEsta carrera tiene sólo un cupo de mil participantes, de los que ya se ha registrado un 70% de la capacidad, por eso se hace la invitación a inscribirse antes de que se acaben los folios. El costo es de 350 pesos con derecho a playera sublimada, medalla, número, kit de recuperación y chip; la entrega de paquetes es el 17 de agosto en Zócalo Saltillo de 12:00 a 16:00 horas.Además de entregar un momento sano, los ganadores generales y por categoría, se llevarán premios en efectivo, teniendo una bolsa superior a los 60 mil pesos, así como una serie de rifas y regalos para los asistentes.En cuanto a las categorías, se contemplan la de 20 y Menores, 30-39, 40-49, 50-59 y Más de 60, siendo una ventana de oportunidad, pues competencias de fondo no cuentan con ellas y 21K Tele Saltillo sí lo hará par que todos tengan más posibilidades de ganar.La idea también de hacer este evento, es dar apertura a más carreras de fondo, porque la ciudad se lo merece y que poco a poco se sumen más, hasta que Saltillo cuente con un maratón propio.