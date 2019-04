Presentan 128 amparos contra cierre de estancias infantiles

En apoyo a 128 estancias infantiles de la zona Oriente del Estado de México, la senadora Kenia López Rabadán acudió a los juzgados federales en dicho estado, para presentar junto con las representantes de las estancias infantiles, un amparo colectivo para que el Poder Judicial proteja a los miles de infantes que están siendo afectados en esta zona.“Desde el Edomex hago un llamado al Gobierno federal para que pare con esta guerra en contra de las mujeres, ya que parecería que está institucionalizando una violencia en contra de las mexicanas; es inaceptable esta serie de decisiones en contra de este grupo de la población, ya que además de tener que cubrir hasta triples jornadas, ahora tenemos que luchar contra las decisiones de este gobierno”, precisó López Rabadán.Las estancias infantiles que este viernes se ampararon están localizadas en 10 de los 125 municipios que conforman el Edomex, y son: Nezahualcoyotl, Chimalhuacán, Tecamac, La Paz, Ixtapaluca, Valle de Chalco, Chicoloapan, Texcoco, Chiconcuac y Tlalmanalco.La legisladora señaló que ante este acto inconstitucional por parte del Gobierno federal que atenta contra el derecho de las niñas y los niños de ser bien cuidados, se generó un trabajo colectivo de mamás, maestras y abogadas, que presentaron 128 amparos a efecto de que se dé solución a esta lacerante decisión.Además, en Toluca se entregaron simultáneamente 83 amparos más.Abundó que las abogadas que están apoyando a las encargadas de las estancias infantiles trabajan pro bono, es decir no cobrar un sueldo, su único interés es que se haga justicia en este país y que no se permita que el presidente López Obrador destruya las estancias infantiles.Asimismo, la legisladora acusó que las reglas de operación publicadas a finales de febrero por la Secretaría de Bienestar, están dejando en desamparo a miles de niñas, niños, madres y padres trabajadores, al no ser precisas.Como integrante del Frente por la Niñez acusó que de los 125 municipios que conforman el Edomex, sólo Temoaya y San Felipe del Progreso serán beneficiados por el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.“Este nuevo programa y sus reglas de operación no cumplen con el principio de progresividad, son un retroceso para los derechos humanos de los menores y de las madres trabajadoras”, acotó la legisladora.Por lo anterior precisó que “el recurso que se entregará a las madres, padres o tutores, no garantiza que sea destinado para que los infantes cuenten con cuidados adecuados y protección, ya que pueden surgir otras necesidades en el hogar”.