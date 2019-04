Presentan a testigo que ‘deslinda’ a Gutierrez de peculado

La defensa del priista Alejandro Gutiérrez inició hoy con sus medios de prueba en el juicio oral que se lleva por el presunto delito de peculado, informó El Diario Su primera prueba fue testimonial y documental, en la que se llamó al estrado al abogado Enrique Alejandro Villegas Morales, quien investigó a la empresa Promotora de Señalamiento Integral, y en la que no encontró que el imputado sea accionista o tenga beneficio de esa empresa.Esto debido a que el Estado le imputa el delito de peculado a Gutiérrez por el presunto cobro de un millón 700 mil pesos, en diciembre del 2015, mediante dos empresas por servicios supuestamente no prestados. Una de esas empresas es la investigada por ese testigo.La indagatoria fue solicitada por la defensa del priista para probar que el señalado no tiene relación con esa empresa, a la que le atribuyen el cobro de poco mas de 800 mil pesos por mantenimiento de edificios.En su declaración ante el tribunal, el testigo Villegas Morales específico que esa empresa data del 07 de octubre del 2014, por constancia de fedatario público de Saltillo, Coahuila.Ésta tiene razón social de obra pública, reparaciones, entre otras, y de los accionistas no se desprende que Alejandro Gutiérrez tenga beneficio o participación, indicó.