Presentan actividades para esta contingencia

Saltillo, Coah.- Si cree que por estar en casa no hay mucho por hacer, está equivocado, el Instituto Municipal del Deporte cada lunes está subiendo en su página el rol de actividades para la semana.



Para ampliar el programa, se han unido el Instituto Municipal del Deporte y el de Cultura, con tal de entregar actividades a niños, jóvenes y adultos.



Desde el lunes iniciaron las dinámicas, continuando ayer y seguirán así hasta este domingo, por lo que no hay excusas para entretenerse.



Hoy, por ejemplo, a las 11:00 horas se transmitirá por Facebook Live un entrenamiento funcional; por la tarde, a eso de las 16:00 horas, en la página del Instituto de las Mujeres, la actividad de plática Apoyo Ante el Estrés; finalmente, en la del Deporte, a las 18:00 horas, ritmos musicalizados.



El jueves es de yoga a las 8:00 horas y a las 11:00 otro entrenamiento funcional, cerrando con Cuentacuentos Las Tierras Mágicas en la página del Instituto de Cultura a las 16:00 horas.



Para el viernes solo es de deporte con entrenamiento funcional, a las 11:00, y a las 18:00 horas ritmos musicalizados.



Ya el sábado habrá tips de nutrición para no subir kilos en este proceso de cuarentena, a las 9:00 horas; por el Instituto de las Mujeres hay actividades recreativas para los niños a las 12:00 horas, cerrando el día Cultura con Cuentacuentos Abuelo, Cuéntame Cómo era Saltillo a las 16:00 horas.



Finalmente, el domingo solo será de una actividad, con un recorrido virtual del Centro de Estudios Dancísticos del Instituto de Cultura a las 10:00 horas.