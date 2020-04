Presentan app que informa de saturación en hospitales en CDMX

Escuchar Nota

“Es una app en donde ya se informa a la ciudadanía que en caso de tener síntomas graves a qué hospital puede dirigirse. Si es derechohabiente del IMSS y de ISSSTE cuáles todavía tienen cupo; y del sector salud, cuáles son los hospitales que todavía tienen disponibles camas con intubación. Estamos hablando de la parte crítica”, expuso la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.



“Lo pueden buscar tanto en las tiendas de Apple como de Google como apps CDMX y ahí habilitamos un módulo que se llama Hospitales, que es muy sencillo, con un mapa. En la página también habilitamos un URL: hospitales.covid19.cdmx.gob.mx”, dijo.

El Gobierno de la Ciudad de México presentó la, que muestra laen la Zona Metropolitana del Valle de México.El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública,, comentó que para, se puso en marcha el programa.Destacó que la intención es evitar los traslados secundarios, ya que “; de modo que no pongamos en riesgo otros que no son Covid-19 y no se requieran lo que llaman los especialistas traslados secundarios, de un hospital a otro”.