Presentan balance de seguridad durante sexenio de EPN

El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad presentó el documento “Del Dicho al Hecho: La Seguridad en Voz de Peña Nieto”, donde se expone un balance de las acciones y errores del sexenio anterior y se exhorta al actual gobierno federal a no repetirlos.En rueda de prensa, el director de esta organización, Francisco Rivas, expuso los alcances de este estudio y dijo que en el gobierno de Enrique Peña Nieto se incurrió en actos, como el triunfalismo y presuntamente se hicieron evaluaciones a modo cuando había alguna baja temporal en delitos como homicidio o secuestro.Expuso que en el sexenio anterior se menospreciaron delitos como las desapariciones y la violencia contra las mujeres, además de que se incurrió en una falta de conceptualización en temas como la delincuencia organizada, el narcotráfico y el crimen.Incluso, refirió que de acuerdo con el análisis de los 240 discursos del presidente Enrique peña donde se hablaba de la inseguridad, nunca se refirió al Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los grupos delictivos con mayor crecimiento y violencia durante su sexenio.Ante ello, exhortó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a no incurrir en los mismos argumentos y errores en temas como la construcción y operación de la Guardia Nacional.Asimismo, llamó a no caer en triunfalismos anticipados en el combate a la inseguridad, así como superar obstáculos conceptuales del determinismo de la miseria para transitar a políticas de prevención del delito.