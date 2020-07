Presentan bases legales para controlar renta de cabañas y evitar fraudes

Escuchar Nota

Arteaga, Coah.- El Ayuntamiento de Arteaga dio a conocer las bases legales para controlar la operación de cabañas, casas de huéspedes, servicios Airbnb, cuartos boutique y posadas, además de hoteles y moteles, a fin de evitar fraudes, generalmente a través de las redes sociales.



Gabriel Orsua, secretario de Fomento Económico y Turismo, señaló que han recibido quejas y denuncias públicas de personas que rentan espacios vía redes sociales y hacen el depósito bancario, llegan con todo y maletas al lugar indicado y no existe la cabaña, o bien, las condiciones en que se encuentran no cumplen con lo acordado.



Con fundamento en el Artículo 8 de la Ley Estatal de Turismo y los artículos 34, 35, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento de Promoción al Turismo del Municipio de Arteaga, ahora todas las empresas que realicen y ofrezcan cualquier servicio de hospedaje deberán estar registradas en el Registro Municipal de Turismo.



“El RMT va a establecer un inventario general de la oferta hotelera del Pueblo Mágico de Arteaga, donde estarán incorporados todos los hoteles, cabañas, casas de huéspedes, Airbnb, moteles, cuartos boutique, glamping, posadas y demás que ofrezcan servicio de hospedaje”.



“Los prestadores de servicios de hospedaje que se hayan registrado recibirán vía electrónica la Cédula Turística que será la autorización del Ayuntamiento para que puedan desarrollar esa actividad mercantil y será la antesala para que puedan tramitar el Registro Nacional de Turismo, la Licencia de Funcionamiento y el visto bueno de Protección Civil”.



El RMT y el Registro Nacional de Turismo serán de carácter obligatorio para todos los establecimientos. La información recopilada estará protegida por el aviso de privacidad, utilizando los datos para uso exclusivo del Ayuntamiento.



“Los invitamos a que eviten sanciones de las autoridades administrativas, de salubridad y Protección Civil cumpliendo con esta normatividad que nos ayudará a evitar fraudes, estafas. Múltiples ciudadanos han sido víctimas de rentar cabañas inexistentes, que se dieron cuenta por Facebook, hicieron depósitos en el Oxxo o en instituciones bancarias y se quedaron bailando porque no rentaron nada”, refirió.