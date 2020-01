Presentan Chávez y Arce exhibición en Hermosillo

Escuchar Nota

Hermosillo, Sonora.- Los multicampeones mundiales Julio César Chávez y Jorge "Travieso" Arce presentaron en Hermosillo, Sonora, la segunda exhibición que sostendrán el próximo 7 de marzo en el Centro de Usos Múltiples y que tendrá fines benéficos, según confirmaron organizadores del evento.



“Cuando me invitaron no lo pensé dos veces, dije: ¿A quién agarro, al ‘Travieso otra vez’?, para agarrar pichón, y dije que voy a agarrar al ‘Travieso’ para quitarle lo hablador”, dijo Chávez, tras agradecer al gobierno sonorense por el apoyo. “Tengo 57 años, me han servido de mucha experiencia, creo que el dientón (sic) este, es puro hablar y hablar. En Tijuana se portó valiente, porque siempre ha sido valiente, pero muy malo”, destacó JC.



“Todo lo que sea para apoyar a la juventud, rescatarlos de las drogas y las enfermedades, cuenten conmigo”, dijo ‘Travieso’. “En Tijuana fui muy complaciente y respetuoso con el gran campeón, porque era por una causa noble, pero aquí se acabó el respeto y los formalismos, le voy a dar una recia. Cómprenle un seguro de vida al viejito”, añadió Arce entre las risas de los asistentes.



Esta será la segunda ocasión que Chávez y Arce se vean cara a cara luego del entretenido duelo que tuvieron en noviembre pasado en el Auditorio Municipal de Tijuana ante 5 mil personas, en un evento para ayudar a la recuperación del púgil Christian Castillo, hijo del excampeón mundial José Luis Castillo, quien sufrió una lesión durante un entrenamiento y sigue en franca recuperación.



