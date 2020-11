Presentan el libro ‘La crisis y defensa de la fiesta brava en México’

Escuchar Nota

“La fiesta brava desde hace aproximadamente 3 décadas está pasando por la peor crisis de su historia, que ha llegado al día de hoy con fatales consecuencias, entre ellas lo más trágico es que las plazas de toros no se llenan, no hay interés por acudir al espectáculo taurino, ha dejado las plazas vacías”.



“Eso es una situación muy grave, porque no nada más pasa por una amenaza legal de prohibición, sino que también tiene una crisis institucional que poco a poco hace que se pierda el interés de la sociedad por acudir al espectáculo”.



“Ese toro que evolucionó en nuestra fiesta brava aguantaba 80 ó 100 pases, al traer el toro español, es un toro diferente que no aguante más que 20 pases, a lo mucho, si sale bueno, y se queda parado… el toro que pretenden los ganaderos legitimar no es del gusto mexicano y no puede dar las faenas a las cuales el espectador mexicano está acostumbrado”.



“Hay ganaderías que mezclaron los encastes y ha sido un toro que no ha funcionado, se queda parado, eso sí, es un toro más grande, más espectacular, pero que no da faenas a las que está acostumbrado el público”.



“La fiesta brava se ha convertido en un elemento cultural y la cultura en México no genera ganancias: la gente no paga por ver un evento cultural. ¿Por qué no genera ganancias? Porque los actuales empresarios no se han preocupado por sacar una figura del toreo; quieren a los toreros ya cuajados, sin invertir, eso hace que no salga una figura del toreo”.



“La fiesta brava, en resumidas cuentas, se ha convertido en un pasatiempo de gente de dinero, llámese empresarios, ganaderos y en esos gustos personales han traído a la tauromaquia al desenlace que tenemos ahorita”.



“Todos estos elementos conjugados han traído como consecuencia que el verdadero aficionado a la fiesta brava se aleje de las plazas”, lamentó.



que llene las plazas, la formación de nuevas generaciones de aficionados, incluso, porque se mezcló el toro mexicano, de mayor bravura, con el español, de menos empuje y con catastróficas consecuencias para el arte de la tauromaquia., en el Restaurante Armillita “Rincón Taurino”, frente a toreros, novilleros, jueces de plaza y aficionados a este espectáculo.El principal factor de esta crisis, es que carecemos de una real figura del toreo, la última fuequien llenó las plazas y con base en él se organizaba toda la tauromaquia en el país.Aparte, existen otros elementos. Por ejemplo, a partir de los años 90, cuando se abrió la frontera genética, se trajo simiente española a nuestro país, y eso cambió al toro mexicano, conocido como San Mateo.Además, en estos momentos la tauromaquia no es un espectáculo rentable que deja dinero, y los empresarios y el gobierno no voltean a verla porque no les deja beneficio económico o político.Las últimas figuras que salieron fueron Manolo Martínez, Eloy Cavazos y Curro Rivera, entre otros, formados por grandes empresarios taurinos.