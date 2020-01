Presentan en San Ildefonso facsimilar de Regeneración

Escuchar Nota

Ciudad de México.- “Regeneración es una especie de Biblia para la Revolución”, dijo la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta del Consejo Asesor Honorario de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, durante la presentación del libro facsimilar del periódico Regeneración de los hermanos Flores Magón, que se realizó la noche del jueves en el Colegio de San Ildefonso.



La publicación, editada por el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados, reúne la primera de las cuatro etapas del periódico de los hermanos Flores Magón, entre 1900 y 1901, y se publica en los 120 años de la aparición del primer número de Regeneración en 1900.



“Hay mucha filosofía política en esta primera época. Son jóvenes, no son sólo los hermanos Flores Magón, y a la pregunta (entonces) de si me gusta lo que veo como sociedad, en términos de gobierno, la respuesta es no. Lo más importante de esta primera época es la búsqueda de un estado de derecho. Los periodistas filósofos buscan cómo educar al ciudadano de a pie, no a los intelectuales, a un pueblo para que comprenda que depende de ese pueblo que ese gobierno sea o no sea”, dijo Gutiérrez Mûller, investigadora de la BUAP.



En el acto estuvieron los diputados Mario Delgado e Hirepan Maya, la doctora Anna Ribera Carbó, así como el editor de la publicación, Diego Flores Magón, y quien ha trabajado en el cuidado y divulgación del archivo de los Flores Magón a través de la digitalización de este.