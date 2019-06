Presentan equipo de transición de Barbosa

Un grupo de nueve personas, algunas de ellas, ex militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), así como empresarios y exfuncionarios municipales y estatales, conforman el equipo de transición del gobernador electo, Luis Miguel Barbosa.Los integrantes del equipo de transición no tienen asegurado un puesto como secretarios o coordinadores de área en la próxima gestión estatal; sin embargo, se encargarán de recibir la administración que encabeza el gobernador interino, Guillermo Pacheco Pulido, que definió un monto de hasta cinco millones de pesos para el proceso de entrega-recepción.La Secretaría General de Gobierno (SGG) será recibida por el ex militante del PRD, David Méndez Márquez; la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, será recibida por Abelardo Cuellar, próximo titular de la Secretaría del Trabajo; y Rodrigo Osorio Díaz, próximo secretario de Economía.La Secretaría de Cultura y Turismo será recibida por la exmilitante del PRI y exdelegada del de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Puebla, Vanessa Barahona; la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad Y Ordenamiento Territorial, por Ana Laura Altamirano; y la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte, por Carlos Urbina.La Secretaría de Salud será recibida por Guillermo Ruiz Argüelles; y la Secretaría de Educación Pública por Alejandra Domínguez, aunque la dependencia será encabezada por el actual presidente municipal de Izúcar de Matamoros, Melitón Lozano Pérez.En tanto, la Secretaría de Desarrollo Social será recibida por Miguel Carrillo Cubillas, pero la dependencia será encabezada por Lizeth Sánchez García, diputada federal por el Partido del Trabajo. La Coordinación de Comunicación Social y Agenda Digital será recibida por Verónica Vélez Macuil, actual responsable de la comunicación del gobernador electo de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta.*Los perfiles de los integrantes del equipo de transición*David Méndez Márquez, quien recibirá la Secretaría General de Gobierno (SGG) es ingeniero civil egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y fue promotor y fundador de las Redes Ciudadanas de apoyo a Andrés Manuel López Obrador en Puebla en el 2005; e integrante de la Coordinación Estatal de la Convención Nacional Democrática 2006-2008.Fue coordinador en Puebla de las Brigadas en Defensa del Petróleo en el 2008, coordinador Estatal de la Consulta sobre el Petróleo en el 2008, Fundador de la Casa del Movimiento en Puebla, militante del Partido de la Revolución Democrática hasta 2014, integrante de la Coordinación Estatal en Puebla del Movimiento Nacional de la Esperanza; y regidor Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en el Ayuntamiento de Puebla 2011-2014.Abelardo Cuellar, quien será el próximo titular de la Secretaría del Trabajo, es abogado Notario y Actuario, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP, y se caracteriza por la defensa de los derechos de los trabajadores.Fue asesor Jurídico del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla de 1989 al 2011; asesor y presidente del Frente Obrero con Fines Comunes; y presidente de la Cooperativa de Consumo “Unidos Ganaremos” de 2005 a 2015.Rodrigo Osorio Díaz, próximo titular de la Secretaría de Economía, es un joven empresario, cuenta con estudios en Negocios y Finanzas en Austin, Texas en la Edward’s University; se ha desarrollado en el sector inmobiliario y turístico; y es fundador y socio de la Oveja Negra.Vanessa Barahona, quien recibirá la Secretaría de Cultura y Turismo, es aogada por la BUAP y con maestría en Derecho Fiscal por la Escuela Libre de Derecho; fue delegada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y estuvo ligada al PRI Puebla.Ana Laura Altamirano, quien recibirá la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad Y Ordenamiento Territorial, es consultora en diseño e implementación de agronegocios; cuenta con maestría en agronegocios por el Colegio de Posgraduados y desde 2016 es productora de hortalizas y flores bajo ambiente controlado en Atzitzihuacán. Se ha desempeñado laboralmente en diversas responsabilidades y proyectos agrícolas en la Sagarpa.Carlos Urbina Tanús, quien recibirá la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte, trabajó en el Sistema de Administración Tributaria Subadministrador de Modernización Aduanera como responsable del cumplimiento de contratos para la modernización de infraestructura. En la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, como director General Adjunto de Prevención y Atención a Desastres Naturales, atendió las declaratorias de desastres naturales emitidas en las diferentes entidades del país por sismos de 8.2 del 7 y 7.1 del 19 de septiembre de 2017; por el huracán “Patricia” en 2015 y el huracán “Lidia” en 2017.El próximo titular de la Secretaría de Salud, Guillermo Ruiz Argüelles, fue Premio Nacional de Oncología en el 2004 en el área de hematología; fue director general del Centro de Hematología y Medicina Interna de Puebla y miembro de la Junta de Gobierno de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Cancerología; y es miembro del consejo de Clínica Ruiz Laboratorios.Alejandra Domínguez, quien recibirá la Secretaría de Educación Pública, aunque no la encabezará, estuvo al frente de los Centros Escolares Miguel Alemán, y Niños Héroes de Chapultepec; y ocupó diferentes cargos en la sección 51 del SNTE.Miguel Carrillo Cubillas, quien recibirá la Secretaría de Desarrollo Social, aunque tampoco la encabezará, es socio fundador de Sigma Contracting, empresa constructora dedicada a edificar infraestructura y obra civil privada, y pública, en toda la República Mexicana; y es profesor de Asignatura en la Universidad Iberoamericana Puebla en la Facultad de Ingeniería.Por último, Verónica Vélez Macuil, quien recibirá la Coordinación de Comunicación Social y Agenda Digital, es desde febrero del 2016, enlace de prensa Miguel Barbosa Huerta; y estudia la maestría en Relaciones Públicas y Publicidad en la Universidad Anáhuac.Con información de Milenio