Presentan estrategia contra violencia hacia las mujeres

El Gobierno de la República dio a conocer el Plan de Acciones Emergentes para garantizar la seguridad y vida de las mujeres y niñas en México, puesto que la violencia hacia ellas es contraria a la pacificación y reconciliación en el país propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.En su conferencia de prensa matutina, el mandatario federal aseveró que en un gobierno democrático no puede haber discriminación, pero dejó en claro que hay programas especiales de apoyo y protección a las mujeres, uno de ellos el presentado este miércoles.A su vez, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien indicó que hay alerta de género en 17 entidades, aseveró que uno de los objetivos del gobierno federal es garantizar la vida e integridad de todas las personas con paz, seguridad y oportunidades de desarrollo y crecimiento, pero ello no será posible sin combatir prácticas que atenten contra las mujeres.Por ello se desarrolló el Plan de Acciones Emergentes en el que intervendrán los tres órdenes de gobierno, pues cualquier tipo de violencia contra las mujeres es contraria a la pacificación y reconciliación en el país propuesta por el presidente López Obrador, y enfatizó que de lo que se trata es no criminalizarlas.En Palacio Nacional y previo a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, Sánchez Cordero reiteró que además de la política interior del país, la estrategia en materia de seguridad y justicia debe de tener una visión femenina para entender la situación.