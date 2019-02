Presentan Gallos a Vucetich como técnico

Víctor Manuel Vucetich regresó a la dirección técnica de los Gallos de Querétaro, tomando el lugar que dejó Rafael Puente del Río, quien dejó al equipo con cero puntos y siete derrotas a cuestas."Tomamos nuevamente al equipo por la gran relación qué hay con Jaime (Ordiales), con la directiva, por la afición y vamos a buscar revertir la situación", dijo en su presentación."Hablar del pasado no tiene ningún caso, lo que haremos juntos es asumir este compromiso y salir de esta situación (estar en el último lugar)".Vucetich señaló que llega por dos torneos, lo que resta del Clausura y el Apertura 2019."Es momento de crisis y hay que agradecer la confianza que nos están brindando, la afición lo que quieres son resultados y es lo que vamos a buscar en el corto plazo", mencionó"Conozco a la institución y eso me da la confianza para revertir esta situación".El timonel que ya logró llevar a los Gallos a una Final, comentó que luego de ver al plantel, tiene confianza en que hay material para sacar adelante al equipo del bache en que se encuentra."Tenemos el gusto de conocernos con algunas personas, hay que ver internamente lo que está sucediendo y hacer un análisis de lo que está sucediendo. Hay que retomar la autoestima, encausar a los jugadores a retomar la confianza", expuso.El llamado "Rey Midas" del Futbol mexicano recalcó que ahorita no se debe pensar en un campeonato sino en pensar lo que debe hacer para frenar esta racha negativa.Reconoció que tuvo ofertas para dirigir una Selección, pero no aceptó porque ahora toma en cuenta el tema familiar como algo prioritario."No he querido trabajar 4 años distante de la casa, para mí es importante el tema de la familia y contar con un proyecto deportivo que te de los argumentos para sacar adelante a un equipo", explicó.Vucetich dijo que la negociación se dio el domingo por la tarde y conocer a la gente y jugadores de esta institución fue clave para aceptar la propuesta.