Presentan iniciativa para retirar guardaespaldas a ex gobernadores

Saltillo, Coah.- Morena propone reformar la Constitución local para eliminar la asignación vitalicia de guardaespaldas a los ex gobernadores y ex funcionarios que hayan ocupado cargos relevantes en seguridad pública y procuración de justicia, con cargo al erario.



Elisa Catalina Villalobos Hernández, diputada, explicó que la seguridad solo debe proporcionarse a quienes están en funciones. En todo caso, los ex funcionarios podrán tener ese derecho siempre y cuando se justifique, y por determinado tiempo.



Actualmente, los ex gobernadores tienen a su disposición seguridad pagada con cargo al presupuesto, aunque no se justifique o no se requiera, lo que representa un alto costo.



El 13 de enero de 2009, el gobernador Humberto Moreira Valdés presentó la iniciativa que fusionó la Secretaría de Seguridad y la Procuraduría General de Justicia para dar paso a la Fiscalía General.



Dentro de la iniciativa iba un cambio al Artículo 186 para establecer que el Estado proveerá de los medios de seguridad adecuados y suficientes a los gobernadores y demás funcionarios que desempeñen o hayan desempeñado cargos relevantes de seguridad pública y procuración de justicia, por las condiciones de inseguridad que prevalecían entonces y era justificado.



Se precisó que los gobernadores gozarán de seguridad durante el tiempo de su ejercicio y una vez concluido, de manera vitalicia.



Los demás funcionarios, tendrán seguridad durante el tiempo de su cargo, así como un periodo igual después de concluido, siempre que las circunstancias no ameriten un periodo mayor.



“No estoy en contra de que el Estado provea medidas de seguridad para ex funcionarios que, por las circunstancias de su trabajo de seguridad pública o procuración de justicia, lo requieran, pero las medidas deben estar plenamente justificadas”, señaló la diputada.



Así, plantea que los ex gobernadores y ex funcionarios relacionados con cargos de primer nivel en seguridad y procuración de justicia, solo puedan tener guardaespaldas con cargo al erario, si la medida está plenamente justificada.