Un pingüino de El Cabo (Spheniscus demersus) albino, un caso rarísimo en esta especie sudafricana en peligro de extinción, fue presentado este viernes por primera vez en el parque zoológico de Gdansk, en el norte de Polonia."Que nosotros sepamos, no hay otro individuo igual vivo (en cautiverio) en el mundo", declaró Michal Targowski, director del zoo de Gdansk, en la televisión TVN24.El bebé pingüino, que todavía no tiene nombre y del que todavía se desconoce el sexo, nació el 14 de diciembre, pero su nacimiento se mantuvo en secreto hasta ahora."Está fuerte, con buena salud. Come bien y, algo muy importante, sus padres lo cuidan bien", se felicitó Targowski.Por el momento, el bebé vive junto a sus padres y otros cuatro pingüinos, los más tranquilos del grupo de 70 que viven en el zoo de Gdansk."Se tiene que proteger con mil cuidados para que nada malo le pase", especialmente por parte de otros pingüinos que no acepten su diferencia, advirtió el director del centro.El pingüino de El Cabo vive únicamente en las islas de las costas sudafricanas, entre Namibia y Puerto Elizabeth, en Sudáfrica. Su población está cayendo drásticamente por culpa de la contaminación y de la reducción de su hábitat.