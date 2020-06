Presentan nueva orden de arresto para heredero de Samsung

Escuchar Nota

México.- Como parte de una investigación sobre un presunto fraude contable y una controversial fusión, fiscales surcoreanos dieron a conocer que presentaron una orden de arresto contra el heredero del Grupo Samsung, Jay Y. Lee, y otros dos ex ejecutivos de la compañía.



Unos de los casos en que se centra la investigación es la sospecha de que Cheil Industries, un proveedor de materiales electrónicos, infló su valor de manera intencional antes de su fusión con Samsung en 2015 llevando a Lee, que en ese momento era el mayor accionista en Cheil Industries, a obtener grandes ganancias.



Asimismo los fiscales interrogaron a Lee luego de que se afirmara que la fusión lo convirtió en el mayor accionista de la sociedad de cartera de Samsung y allanó el camino para suceder a su padre enfermo.



Los fiscales también tienen la sospecha de que Lee podría haber sobornado al ex presidente de Corea del Sur, Park Geun-hye para asegurar el apoyo del gobierno para la fusión en 2015, escándalo que terminó en la destitución de Park en 2017, además de una sentencia a 25 años de prisión por soborno, abuso de poder y malversación de fondos.



En 2017 Lee fue sentenciado a cinco años de prisión después de ser declarado culpable de soborno, perjurio y malversación de fondos. Sin embargo, su sentencia se redujo a dos años y medio antes de ser suspendida en 2018.



Ahora el ejecutivo enfrenta la posibilidad de regresar a la cárcel debido a sospechas de manipulación del precio de las acciones y violaciones de las reglas de auditoría.



Lee ha negado los cargos y, hasta ahora, Samsung no se ha pronunciado al respecto de este tema.